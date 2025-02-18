悚！基隆市清排水溝淤泥 竟挖到男性枯骨

基隆市仁愛區英仁里長雇工清理里內一處排水溝淤泥挖到人骨，警方今天報請檢察官相驗後初步排除他殺，將比對DNA釐清死者身分。（記者林嘉東攝）

2025/02/18 15:44

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市仁愛區英仁里長雇工清理里內1處排水溝淤泥，工人挖到一半，竟挖到1根人骨，又陸續挖出頭骨等遺骸，嚇壞工人，趕緊報警；警方獲報循線查出死者為8年前失聯的82歲許姓男子，今天（18日）報請檢察官相驗後，初步排除他殺嫌疑，但要進一步比對DNA，確定死者身分。

基隆市仁愛區南榮路通往寶明寺內1處邊坡因連日來雨勢，致邊坡土方崩落覆蓋排水溝，致積水不退；當地英仁里長羅景安15日雇工開挖淤泥，挖到傍晚5時，工人先挖到 1根疑似人體大腿骨、接著又陸續挖到破碎頭蓋骨等遺骸，嚇得趕緊向轄區基隆市警一分局南榮路派出所報案。

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一分局長簡龍宏獲知後不敢大意，與偵查隊長林哲旭、派出所長徐紹文連夜趕抵現場後，報請基隆地檢署檢察官唐道發指揮偵辦，當晚即將工人挖到的部分遺骸放在基隆市殯儀館冰存，17日再請工人繼續開挖淤泥，又陸續找到其餘骨骸，與疑似死者身分證、即提款卡，與生前使用過的鍋碗瓢盆。

警方循線通知死者胞妹，初步比對出死者為設籍在桃園龜山區的82歲許姓男子。許的胞妹稱，許男2017年11月即失蹤，她為此還向忠二所報案協尋，迄今仍未尋獲許男下落。警方追查許男失蹤前，常在仁愛區出沒，但居無定所，並非警方列管的治安顧慮人口，懷疑許生前就搭棚子住在陳屍處。

檢方今天相驗後發現，許男的遺骸並沒有被利器、利刃揮砍的致命刀傷，排除他殺可能，但指揮警方採集許男兒子與胞妹的DNA，與疑似許男的遺骸進行比對，進一步確定死者身分。

基隆市仁愛區英仁里長雇工清理里內一處排水溝淤泥挖到人骨，警方今天報請檢察官相驗後初步排除他殺，將比對DNA釐清死者身分。（記者林嘉東攝）

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