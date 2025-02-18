柯建銘關心總預算何時送以便提覆議 韓國瑜：明天就會送出

立法院長韓國瑜（右）18日召集朝野黨團協商114年度中央政府總預算後續相關處理事宜，民進黨立法院黨團總召柯建銘（左）出席。（記者廖振輝攝）

2025/02/18 15:57

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院長韓國瑜今天主持朝野協商，針對「114年度中央政府總預算後續相關處理事宜」進行討論，雙方沒共識，民進黨團總召柯建銘強調今天重點在於總預算何時送出，然後展開後續的憲法行為，也就是何時提覆議，往下走下去；韓國瑜表示，明天總預算就會送出。

國民黨團書記長王鴻薇表示，今天很敞開心胸，真的認為有窒礙難行的地方都可以來協商。不過針對主計處的說法，她強調有部分謬誤要來澄清，凍結預算不等於刪減預算，行政部門說凍結數的比例創新高，高達1381億元、4.6%，但過去有過凍結13.24%（95年度），政院這數字有這麼大的誤差，她認為不可原諒。

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王鴻薇表示，追加預算本來就是行政院在預算程序上的法定權力，國民黨團沒有意見；加速預算凍結，今年度不是最高，行政部門認為比較有急迫性的，依程序送進來沒什麼問題，至於預算流用的部分，預算法規定被刪除的預算不能做流用，預算只能在法定內做調整。

對於行政部門提出暫付的部分，王認為，如果在這邊同意行政部門暫時付款，等同於同意他們追加預算，等於給了空白支票，未來他們要追加預算立法院非同意不可，等於踰越黨團幹部的權責。

民眾黨團總召黃國昌表示，行政院指總預算審查有何處窒礙難行或違憲，那就請行政院提覆議或去憲法法庭，這兩招行政院用得非常純熟，不需要在這邊多做著墨；等覆議正式送來，立法院依照法定程序，該怎麼處理就怎麼處理。

不過，黃國昌也說，既然是行政院提出的請求，韓國瑜釋出善意，也請行政院代表回去幫忙轉告行政院長卓榮泰，遇到任何困難請求韓國瑜協助，請好好想想自己面對問題的基本態度。

黃國昌指出，去年原住民禁伐補償預算編列問題，行政院也請韓國瑜幫忙，但最後發生的是行政院繞過韓，請黨團自己去行政院協商。行政院的荒腔走板令人不敢恭維，中央廚房製造的假訊息滿天飛，甚至還有部會來找民眾黨團溝通，直接承認是上面要求要做，他們也很無奈，這是行政院該有的態度嗎？

黃國昌表示，過去審總預算，行政院都會派人在議場後面的辦公室計算，但這次空無一人，全部丟給財委會，搞得大家雞飛狗跳，有很多data（數據）是掌握在行政院手裡，行政院擺出這樣的態度顯然就是要杯葛。希望行政院對於自己過去在處理總預算歷程當中所有的言行，希望卓榮泰可以深刻反省，這不是面對國會該有的態度。

黃國昌表示，三讀通過的總預算本來就沒有事後處理的空間，法治規定就是這樣，但他比較驚訝的是，行政院的官員居然會要求被刪掉的部分要流用，這是陷黨團協商於不義嗎？這令人不可置信，民眾黨團更不可能同意，光提出這個要求就離譜至極。

黃國昌表示，行政院依法要題追加預算，這是行政院的權責，但即使要用追加預算的方式，也要給大家看要提多少項目、內容和要做什麼事，這才有往下走的基礎。預算遭受到凍結的部分，開議後提出來他們會來處理預算解凍的事情。

立法院長韓國瑜18日召集朝野黨團協商114年度中央政府總預算後續相關處理事宜，民眾黨立法院黨團總召黃國昌（左）與國民黨立法院黨團書記長王鴻薇（右）躲在門後角落交換意見。（記者廖振輝攝）

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