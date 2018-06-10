帶雙北議員參選人騎單車 丁守中：清除內湖垃圾山

國民黨台北市長參選人丁守中今天來到基隆河右岸，與台北市議員參選人李明賢、李柏毅、張斯綱，以及新北市議員參選人葉元之一起騎腳踏車。（記者鍾泓良攝）

2018-06-10 11:09

〔記者鍾泓良／台北報導〕國民黨台北市長參選人丁守中今天來到基隆河右岸，與台北市議員參選人李明賢、李柏毅、張斯綱，以及新北市議員參選人葉元之一起騎腳踏車。而他們底達內湖復育公園時發表政見，表示內湖垃圾山占地15公頃，深入基隆河行水區達50公尺表示，不僅影響到市民使用，更汙染到基隆河水質，主張要把垃圾山清除後，變成北市綠地或觀光藝文沙龍區。

丁守中表示，內湖垃圾山從未完整移除，現在還有90立方米還未清除，因此該區河段特別狹窄，而在雨水沖刷時，垃圾水都會流入基隆河內。他表示，這塊土地有3分之1瓶瓶罐罐、3分之1是腐植土，另外3分之1是垃圾，主張可以將瓶瓶罐罐及腐植土賣掉，垃圾就近到內湖焚化爐焚燒，讓壓力很大的內湖科技園區有個休憩的地方。

另外，丁守中提到，雙北衛生下水道接管率高，但老舊公寓陽台的水管都是接到雨水下水道，而民眾又習慣將洗衣機放在陽台，因此未處理的汙水都直接排入河內，讓魚蝦存活率低，因此他主張可以提供補助，協助老舊公寓將陽台水管接到汙水下水道，提升基隆河水質。

而丁守中今天帶著雙北議員參選人，但沒有看到新北市長參選人侯友宜，丁解釋，智庫都有在幫他們一起準備，預計8月就會一起推出雙北共同政見。