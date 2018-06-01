剛跟民進黨說掰掰 呂秀蓮續拋參選政見：遷移一殯

前副總統呂秀蓮雖然目前她並未表明將脫黨參選，但仍在個人粉絲頁持續提出政見：遷移第一殯儀館，打造世界宗教園區。（圖擷取自呂副總統的個人粉絲頁）

2018-06-01 21:34

〔即時新聞／綜合報導〕前副總統呂秀蓮爭取受徵召為民進黨台北市長候選人失利，日前拋出「要跟民進黨說掰掰」的消息；雖然她並未表明將脫黨參選，但今天（6月1日）呂副總統的個人粉絲頁仍持續提出政見：遷移第一殯儀館，打造世界宗教園區。

根據呂副總統的個人粉絲頁 ，她表示，考量到殯儀館的社會文化禁忌，一殯遷移後的原址將轉型為「世界宗教園區」，以世界各文化的宗教文物與哲學教義，傳達愛與和平的理念，促進台北市成為文化之都。

她寫道，這項政見的理念與目標有三，分別為：介紹世界宗教文化，達到教育之目的、傳遞宗教哲理、宣揚愛與和平的理念、以文化交流增進理解、促進世界和平。

文中提到，世界宗教園區將設常態展覽館，展出世界宗教的文物；也會定期舉辦世界宗教文物的短期展覽，以促進城市觀光與文化交流；並設置以「愛與和平」為主軸的主題演講和動態展演場所、設置以「促進人類和平」為宗旨的和平館、以及宣揚和平理念的和平志工團。

呂秀蓮最後指出，「世界宗教園區」可以成為社會教育的場所，並可促進文化觀光與會展產業的發展，串聯起志願服務的能量以唱藝愛與和平的精神，也可活化周圍城市的區域發展。