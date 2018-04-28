防撞AI系統導入大貨車 蔡英文：別等年度預算盡快做

2018-04-28 20:00

〔記者王捷／台南報導〕大貨車駕駛連上22天班，導致撞死正在執勤的國道警察，28日總統蔡英文到台南殯儀館上香，除了答應家屬要求，也交代警政署長陳家欽、交通部長賀陳旦研擬相關計畫，別再讓憾事發生。交通部長向蔡英文報告，希望能透過法規政策，將防撞AI導入大貨車，面臨障礙物撞擊時，能及時煞車或提出警報提醒駕駛，蔡英文回應說，要盡快去做，不要等年度預算。

總統蔡英文28日下午到台南到殉職員警靈前上香，警政署長與交通部長陪同，大約花了20分鐘聆聽家屬的意見，允諾家屬會讓國道警員進入忠烈祠、協助家屬就業。面對國道警員值勤上的問題，蔡英文感到很不捨，向警政署長陳家欽要求，要改善國道警取締狀況，參考國外警方SOP，並全力支持國道警察增添執勤安全、防護裝備預算，讓兩位國道警察弟兄的犠牲更有價值。

交通部長賀陳旦則向蔡英文報告，希望能將目前的自小客車的防撞AI系統，導入大貨車中，當意外要撞擊時，貨車能夠自動煞車、發出警報提醒駕駛。

另外，對大型車的超速問題，目前交通部已要求客運業者要加裝GPS，由雲端監控客運車是否有超速，一旦發生超速可由警方取締、勸導，目前這項政策已經上路，交通部也希望能延伸到貨運業上，蔡英文得知後則囑咐，盡速研擬可行方案，不用等年度預算，可以執行就盡快執行。