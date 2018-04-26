最高法院增設大法庭統一法律見解 立院初審通過

2018-04-26 19:43

〔記者彭琬馨／台北報導〕立法院司法法制委員會今初審通過「法院組織法部分條文修正草案」、「行政法院組織法部分條文修正草案」。草案明定，未來將在最高法院設置大法庭，以解決各級法院對法律見解不一的狀況，司法院秘書長呂太郎會後受訪時表示，此應有助於縮短訴訟時間。

過去各級法院審理案件時，若對法律見解不一，例如有沒有貪污的認定，是採用「實質影響力說」或「法定職務說」，通常是參考過去的判例或透過最高法院決議機制來採用哪種說法；不過因參考判例導致訴訟時間拉長，且最高法院決議機制以閉門會議方式決定法律見解，長期以來被質疑有違憲疑慮，因此司法院參考德國法院制度，新增大法庭，以統一法律見解。

初審通過條文明定，未來最高法院將設置民事大法庭、刑事大法庭，成員各11人，由最高法院院長或其指定的庭長1人擔任審判長，其他成員包括提案庭指定的1名法官，另9名則由最高法院法官推選。

條文明定，最高法院民事庭、刑事庭各庭審理案件，經評議後認採為裁判基礎的法律見解，與之前判決的法律見解不一致時，就可由大法庭開庭作出認定，統一法律見解。

條文明定，大法庭裁判法律爭議，應進行言詞辯論；大法庭裁判法律爭議，應以裁定記載主文與理由；大法庭的裁定，對提案庭提交的案件有拘束力。未來修法三讀通過後，判例制度與最高法院決議制度將走入歷史。

呂太郎會後受訪時指出，大法庭制度最重要是能避免裁判歧視，不會有不同意見，見解一致的話，案件比較不會在三審、二審間來回；呂太郎說，雖然三審時間可能會因為組成大法庭而延長審議時間，「但整個訴訟的時間應該會縮短」。

呂太郎說，現行每個庭可能有不同意見，造成「判決像月亮、初一十五不一樣」，雖然現在件數很少、但還是要避免，讓最高法院見解能統一，讓同樣案件受到同樣的法律對待。