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雲林政風處女科員留職停薪做直銷！升鑽石級月入80萬被檢舉閃辭

吳姓女科員在縣府政處風的辦公位置。（記者黃淑莉攝）

吳姓女科員在縣府政處風的辦公位置。（記者黃淑莉攝）

2024/02/26 12:19

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣府政風處吳姓女科員去年底以照顧外公為由申請留職停薪，卻在外兼職直銷，還肆無忌彈在臉書、IG分享，不到1個月即升等「鑽石級大使」，含獎金月收入達80萬元。政風處副處長蕭明基指出，縣府今年1月10日收到檢舉，隔天啟動調查，吳女知道事態嚴重，在2月23日提出辭呈，縣現已完成調查，將召開考紀會追究行政責任。

蕭明基指出，吳女在去年11月30日提出留職停薪獲准，留停時間從去年12月18日至今年6月17日，她曾詢問留職停薪期間是否可以兼職，人事處回應可，她即自費到美容護膚工作室學習及兼職。

今年1月10日縣府接獲陳情，指吳女在美容工作室疑兼做直銷工作，且在臉書、IG等社群平台分享直銷產品心得，且該直銷公司臉書還PO出她做直銷不到1個月即上了「鑽石」，月收入60至80萬元。

蕭明基指出，吳女接受調查坦承有從事直銷，獎金及分紅等收入一個月約80萬元，依公務人員留職停薪辦法第5條第1項第4款，「申請留職停薪者，期間得另從事非屬留職停薪事由之其他工作且毋需經權責機關同意或備查」，但直銷工作屬於商業行為，違反公務員服務法第14條第1項「公務員不得經營商業」。

據指出，吳女當年國考第2名，曾在雲林地檢署任職，轉任到縣府約2年，但工作表現不積極，多次考績都是乙等，事情爆發後，她雖在2月23日提出辭呈，縣府仍將按公務員服務法規定，召開考紀會追究行政責任。

雲林縣府政風處副處長蕭明基說明吳姓女科員留職停薪卻從事直銷的調查狀況。（記者黃淑莉攝）

雲林縣府政風處副處長蕭明基說明吳姓女科員留職停薪卻從事直銷的調查狀況。（記者黃淑莉攝）

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