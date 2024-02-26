各界伸援彰化車禍3姊弟！捐款破千萬元 今起關帳戶

三姊弟遭休旅車撞擊，造成姊妹2人命危，連日來掀起捐款熱潮，統計到今天各界湧入的捐款已逾千萬元。 （圖由秀傳醫院提供）

2024/02/26 12:47

〔記者湯世名／彰化報導〕人間有愛！彰化縣伸港鄉陳姓三姊弟22日遭休旅車撞擊，造成姊妹2人命危，因屬單親中低收入戶，彰化縣政府從22日開設捐款專戶，連日來掀起捐款熱潮，統計到今天各界湧入的捐款已逾1千萬元，即日起（26日）中午關帳受理截止，善款將專款專用並成立信託專戶，作為三姊弟未來醫療、復健、照顧及生活所需。

彰化縣政府為協助伸港鄉陳姓三姊弟後續醫療及生活費用，從22日起提供台灣銀行彰化分行-彰化縣社會救助金專戶受理民眾指定捐款，24日捐款統計達240餘萬元，兩天來各界愛心源源不絕湧入，今天統計更已高達上千萬元，人間有愛，堪稱台灣最美的風景。

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彰化縣政府表示，將持續協助三姊弟後續照顧，穩定家庭生活，讓三姊弟能專心就醫、安心就學、安定生活，社會處也呼籲大眾注意個資保密，以維護兒童權益。

彰化縣議員賴清美說，台灣人超有愛心，之前和美鎮「皮包骨」三兄弟案，悲慘境遇曝光後引發社會關切，縣府社會救助金專戶受理大批民眾愛心捐款，合計逾700萬元，無獨有偶，同樣位於和美鎮的苦情小兄妹，因家裡斷水、斷電長達10多天沒洗澡，曝光後更引發社會震驚，源源不絕的物資與捐款湧入，縣府愛心專戶3天就獲捐破千萬元，「台灣最美的風景是人」。

在彰基急救的妹妹備受各界關切，各界捐款已突破千萬元，彰基醫師張尚文（左）表示，後續會與小妹妹家屬進行全人醫療討論。（圖由彰基提供）

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