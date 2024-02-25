彰化3姊弟走斑馬線被撞 縣府捐款專戶湧入240萬

彰化3姊弟放學回家走斑馬線過馬路被休旅車撞傷，9歲的妹妹由彰基醫院收治，家屬一度擔心付不出醫藥費，彰基承擔所有醫療費用，妹妹的生命韌性強，醫療團隊全力搶救中。（彰基提供）

2024/02/25 16:49

〔記者張聰秋／彰化報導〕今年2月22日傍晚，就讀彰化縣伸港鄉國小的陳姓3姊弟，放學回家過斑馬線時，被休旅車撞傷，造成姊妹2人命危，經過搶救仍與死神搏鬥中，3姊弟為中低收入戶單親家庭，彰化縣政府在車禍隔天23日開啟捐款專戶，縣府表示，截至昨日捐款金額近240萬元，縣府提醒民眾，捐款請在匯款備註欄加註「捐款給伸港鄉陳姓3姊弟」的字樣，以利專款專用。

2姊妹的醫療費用已由醫院全額吸收，縣府社會處協助日後復建，後續亦將連結法律資源，協助車禍求償的相關事宜，經濟方面，社會處說，23日當天收到近百萬元捐款，24日善心捐款繼續湧入，統計這2天捐款金額近240萬元，民眾善款會專款專用，依照捐款目的使用。

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社會處表示，彰化縣社會救助金專戶匯款「台灣銀行彰化分行」匯款帳號933727-016-00208、戶名「彰化縣社會救助金專戶」。民眾若已捐款，可提供匯款收據、交易明細表或轉帳畫面，寄電子郵件至C650017@email.chcg.gov.tw或傳真至（04）7285856，並寫明開立捐款收據的抬頭人、連絡電話及住址，方便社會處寄送捐款收據。後續欲捐款者，請在備註欄註明「捐款給伸港鄉陳姓3姊弟」。

社會處指出，陳姓3姊弟為中低收入戶單親家庭，3姊弟每月領有兒少生活補助6591元及家扶認養金每月7650元，共計1萬4241元，陳父目前入監服刑中，生母已再婚，3姊弟目前由叔叔監護，並與曾祖母、祖父及伯父同住照顧。

這起重大車禍發生本月22日晚上6點許，地點在伸港鄉建國路和美港公路三段的交叉路口，74歲蕭男子駕駛休旅車準備返家途中，撞擊要穿越美港公路返家的陳家3姊弟，2個姊姊當場沒有呼吸心跳，弟弟左腿扭傷，意識清楚，姊妹2人送醫後恢復心跳，10歲的姊姊在彰化秀傳醫院救治，9歲的妹妹由彰基收治。目前姊妹昏迷指數3，情況不樂觀。

彰化3姊弟放學回家走斑馬線過馬路被休旅車撞傷，10歲的姊姊在彰化秀傳醫院救治中，縣府社會處開設捐款專戶，統計到昨天為止，已收到近240萬元愛心捐款。（秀傳提供）

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