加油！彰化車禍命危姊妹挺過72小時 姊姊對光有反應

彰化車禍命危姊妹挺過72小時，在秀傳搶救的姊姊對光有反應，醫護人員直呼奇蹟。（圖由秀傳提供）

2024/02/26 09:52

〔記者湯世名／彰化報導〕振奮！彰化縣伸港鄉遭無照老翁駕駛休旅車撞上的陳姓國小三姊弟，輕傷的弟弟在家休養，仍在醫院與死神拔河的姊妹，今天傳來好消息，9歲姊姊不僅對光有反應，姊妹倆的血壓與心跳都恢復正常，彰基總院長陳穆寬指出，經醫療團隊全力搶救，病情最嚴重的妹妹挺過最危險的72小時，堪稱奇蹟。

秀傳醫院指出，9歲姊姊從22日晚間送醫搶救至今已是第4天，今天最新狀況是姊姊瞳孔大小3，對光反應有進步，血壓及心跳正常；血氧昨天有掉，調整氧氣濃度之後已恢復正常。一般來說，一般正常人瞳孔大小大約在4左右，如果大於6瞳孔放大，就是瀕臨死亡，姊姊的瞳孔在3，代表光照時瞳孔縮小，對光有反應，算是恢復正常。姊姊意志力堅強，堪稱奇蹟，基本上都是朝好的方向在走，只是昏迷指數仍維持3，仍有生命危險，這幾天是關鍵期，希望能出現奇蹟。

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彰基總院長陳穆寬則說，8歲妹妹是三姊弟當中傷勢最嚴重的，至今仍然昏迷，雙側瞳孔放大，對光沒有反應，不過心跳與血壓恢復正常，升壓藥本來有3種，今天已降為1種。妹妹意志力相當堅強，奇蹟式的已經度過最危險的72小時，醫療團隊會與家人召開治療會議，解釋未來治療的方向跟可能的狀況。

兩姊妹被撞命危至今第5天，全國各縣市臉書社團或網路社群的網友，都把消息分享出去，掀起網友自動自發為姊妹集氣祈福，希望老天爺眷顧姊妹倆，讓陷入昏迷的姊妹早日甦醒，轉危為安。

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