北市少年騎單車闖入車道 被機車高速撞飛住進加護病房
2024/02/25 17:24
〔記者王冠仁／台北報導〕住在台北市萬華區的一名13歲蔡姓少年，某次打完棒球騎乘腳踏車要返家，他行經一處路口時，不知為何居然直接闖入車道，當時綠燈直行的20歲吳姓機車騎士閃避不及，高速將蔡撞飛。由於撞擊力道強大，蔡倒地後昏迷，儘管他被緊急送醫也一度恢復意識，但至今仍在加護病房救治當中。
警方調查，蔡目前就讀國中一年級且是棒球隊隊員，他在本月20日晚上6時30分練完棒球後打算返家，行經台北市艋舺大道上的大理國小門口，由西往東騎乘腳踏車正要穿越馬路，但當時沿艋舺大道北向南行駛的吳姓機車騎士閃避不及，高速撞上他。
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蔡受到撞擊後彈飛倒地並翻滾數圈，當場失去意識，吳也倒地翻滾多圈，肢體多處受到擦挫傷，但意識清楚。救護人員隨即趕到現場，將蔡送往台大醫院急救，他雖然一度恢復意識但病情時好時壞，目前仍在加護病房救治當中。
警方說，吳經酒測後其酒測值為0，他聲稱當時行經該處，沒料到蔡忽然騎腳踏車竄出來，他閃避不及才撞上。
警方表示，肇事地點設有行人穿越道，行人穿越前應該按下「行人按壓鈕」，行人穿越道的號誌就會轉為綠燈。此案中蔡沒有按下按壓紐，也沒有用牽行的方式牽腳踏車通過。