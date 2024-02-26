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桃園騎士險摔！網友批「四輪帝王」惡意逼車

騎士被轎車超車險摔，2人停車吵翻天，網友批「四輪帝王」惡意逼車。（記者李容萍翻攝）

騎士被轎車超車險摔，2人停車吵翻天，網友批「四輪帝王」惡意逼車。（記者李容萍翻攝）

2024/02/26 01:36

〔記者李容萍／桃園報導〕25歲王姓男子駕駛普通重型機車，行駛桃園市大溪區介壽路往八德方向內側車道，被後方58歲陳姓男子駕駛的福特轎車，從左側超車，不慎擦撞到機車左側手把，王男險些摔車，並停車與陳男爆氣激烈爭吵，就在兩人激烈爭吵時，一輛逆向電動車緩緩駛過，衝突畫面被路過的其他車輛行車記錄器拍下PO網，網友熱議怒批轎車惡意逼車，也調侃該電動車實在太搶戲。

對此，大溪警分局昨日下午說明，王男是23日下午駕駛機車，沿著介壽路內側車道往八德方向行駛，行經大溪區介壽路1145號附近，後方陳男駕駛的轎車突然從左側超車，不慎擦撞到機車左側手把，造成機車險些摔倒，王停車理論，警方趕到，雙方無明顯車損、無人員受傷，雙方酒測值均為0，警方處理事故後2人自行離開。

網友PO出畫面，只見王男與陳男在開車途中，王男機車行駛內側車道，遭陳男左側超車險些摔倒，王男不滿說他如果沒有穩住，他已經倒在地上？這樣開車對嗎？陳男回應表示對不起，是他不小心擦到啦。網友怒批轎車駕駛是「四輪帝王」，惡意逼車。

大溪警方表示，車輛行駛道路應時注意左右動態及保持安全車距，勿以迫近、驟然變換車道或其他不當方式迫使他車讓道，維護行車安全。

騎士被轎車超車險摔，2人停車吵翻天，網友批「四輪帝王」惡意逼車。（記者李容萍翻攝）

騎士被轎車超車險摔，2人停車吵翻天，網友批「四輪帝王」惡意逼車。（記者李容萍翻攝）

騎士被轎車超車險摔，2人停車吵翻天，網友批「四輪帝王」惡意逼車。（記者李容萍翻攝）

騎士被轎車超車險摔，2人停車吵翻天，網友批「四輪帝王」惡意逼車。（記者李容萍翻攝）

騎士被轎車超車險摔，2人停車吵翻天，網友批「四輪帝王」惡意逼車。（記者李容萍翻攝）

騎士被轎車超車險摔，2人停車吵翻天，網友批「四輪帝王」惡意逼車。（記者李容萍翻攝）

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