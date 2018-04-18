「藍眼淚」哭哭！受熊讚波及 商標註冊恐被撤銷

民進黨立委高志鵬詢問，「熊讚」兩字無法註冊，那「藍眼淚」為何能被註冊商標？經濟部智財局長洪淑敏坦言，這確實不是很妥適，智財局會依職權撤銷註冊。圖為藍眼淚景色。（圖為連江縣政府提供）

2018-04-18 10:52

上稿時間10：33

更新時間10：52

〔記者曾韋禎／台北報導〕台北市政府吉祥物熊讚傳因申請商標註冊受阻才改版。不過經濟部智財局長洪淑敏表示，第二代熊讚是去年12月才申請註冊，應該會通過，只有「熊讚」兩字是通俗用語，難以申請文字商標。

「受害者」也關心熊讚商標 智財局：僅「熊讚」2字難註冊

立法院經濟委員會今審查「商標法部分條文修正草案」，民進黨立委莊瑞雄表示，他自己是「熊讚」的受害者，因為過去都是使用「雄讚」當標語，結果現在熊讚都變成這一隻了。

他詢問，台北市政府聲稱是熊讚是因為商標註冊未過才改版。智財局有刁難人家嗎？

洪淑敏答覆，第一代熊讚是平面圖，已經註冊商標。第二代是去年12月才申請，應該會過。沒過的是「熊讚」兩字，因為這是通俗用語，難以申請文字商標。她強調，智財局完全沒有刁難，也沒拖延。

民進黨立委高志鵬隨後詢問，「熊讚」兩字無法註冊，那「藍眼淚」為何能被註冊商標？

洪淑敏坦言，這確實不是很妥適，智財局會依職權撤銷註冊。