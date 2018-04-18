熊讚效應！藍眼淚文字商標恐被撤銷

三位民眾搶先連江縣政府註冊藍眼淚文字商標，智慧局表示藍眼淚為著名商標，已發文將撤銷藍眼淚文字商標。（圖為藍眼淚美景）（翻攝連江縣政府）

2018-04-18 12:28

〔記者林菁樺／台北報導〕熊讚中文商標掀出藍眼淚商標恐被撤銷！經濟部智慧局今表示，「熊讚」2字因為太過通俗、過於口語化，而無法讓觀傳局獲得文字商標註冊。立委追問，既然「熊讚」2字無法註冊，為何「藍眼淚」能註冊成功。智慧局長洪淑敏坦言，確實不妥，將依職權撤銷註冊；智慧局也補充，經連江縣政府提出證據資料，藍眼淚確屬著名商標，已發文給藍眼淚商標權人將撤銷其商標權，該案正等商標權人是否提出救濟，才能定案。

據了解，有3位民眾搶先連江縣政府申請藍眼淚文字商標，分別針對糕餅、茶葉、冰棒以及酒類、玻璃製品等共4類申請。

智慧局官員解釋，當初藍眼淚可以申請成功，主要是申請時間與連江縣政府大力推動藍眼淚觀光時間有些重疊，尚未受到「著名商標」保護，因此獲准註冊。

官員表示，連江縣政府主張藍眼淚為著名商標，需要受到保護，已向智慧局提交相關證據文件，智慧局日前也已審理該案，認定藍眼淚確屬著名商標，因此已發文給3位商標權人，將撤銷其商標。

官員指出，商標權人若有意見，五月底前可走救濟管道，智慧局將視商標權人是否提出救濟，做後續處理。

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