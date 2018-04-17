進度超前 涂醒哲視察貨轉中心、水資源回收中心工程

嘉義市長涂醒哲視察貨轉中心，與民眾討論工程相關事宜。（記者丁偉杰攝）

2018-04-17 21:02

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市長涂醒哲今日下午視察「第5期貨物轉運中心區市地重劃工程」及「水資源回收中心第1期工程」進度，聽取施工團隊簡報，肯定這2項工程進度都微幅超前，期勉工程如期如質完工；貨轉中心預定12月完成道路等基礎建設，讓地主進行開發，水資中心預計8月接管通水試車，10月19日完工運轉。

市府指出，貨轉中心工程範圍在嘉義交流道南側、埤竹路以西，總面積約10.9公頃，工程內容包括整地、道路交通、排水、自來水、污水、纜線、照明等；因細部計畫遲遲未能通過內政部審核，延宕近40年未能開發，土地長期閒置，涂醒哲3年多前上任後積極推動，陸續完成都市計畫審議、工程設計及發包等。

工務處土木工程科長王元利說，貨轉中心目前工程進度15.28％，超前0.28個百分點，後續進度將加快，預定10月整體道路街廓成型，12月完成相關基礎建設，未來可望提供物流轉運、倉儲及批發功能，帶動地區發展及土地整合利用。

涂醒哲說，嘉市污水下水道延宕15年，他上任以來向中央爭取補助92％建設經費，加上市府自籌配合款8％，水資中心總經費達5.5億元，水資中心是污水下水道系統的腎臟，配合陸續發包及完工的各項管網工程，預計8月接管通水試車，10月19日完工運轉，讓延宕已久的污水下水道建設突破「零」接管率的預期目標。

工務處污水下水道科長趙栢烽表示，水資中心工程採設計與施工合併的統包方式辦理，設備優、期程短，相較其他縣市長達3、5年作業期程，工期僅需1年多；在用戶接管部分，第1期於109年12月前逐步接通1萬5000戶。