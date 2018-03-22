深澳電廠環差案 國民黨要求綠營參選人表態

立法院國民黨團22日上午舉行「深澳電廠黑箱環評 經濟部環保署 誰在說謊？」記者會，書記長李彥秀（右起）、副書記長許淑華、立委陳學聖等主持。（記者黃耀徵攝）

2018-03-22 11:57

〔記者林良昇／台北報導〕環保署環評大會通過深澳燃煤電廠更新擴建環差案，當天投下關鍵一票的環保署副署長詹順貴，昨批經濟部不要躲在環評保護傘下避責及欺瞞行政院長賴清德；立院國民黨團批環保署和經濟部互咬，要求經濟部、台電撤回重作環評，政府也該調整能源政策。

深澳燃煤電廠更新擴建環差案爭議延燒，詹順貴槓上經濟部，國民黨團今早召開記者會，國民黨立委許淑華表示，詹順貴過去是環保鬥士，在投下關鍵票後受到批評，受到壓力後改口打了經濟部的臉，也打臉行政團隊，問題核心在於蔡政府的能源政策，政府應說明能源政策是否要調整。

國民黨立委王育敏批評，賴內閣已變成互推內閣，賴揆講的「乾淨的媒」是謊話，也凸顯蔡總統說台灣不缺電的說法並非事實，政府應早點承認破功，讓台灣人民有心理準備，才是務實的治國；國民黨立委陳學聖則說，民進黨不應藉北部用電多、發電少挑起南北戰爭。

國民黨團書記長李彥秀表示，詹順貴要求經濟部不要躲在環評法保護傘下，代表當天環差案通過並非站在環保高度做最後決定，而是政治決定，只是為民進黨政府的能源政策背書。

李彥秀強調，環評法差3個月就要修法，但深澳電廠更新擴建案是12年前做過的環評，現在的環保標準變高，難道經濟部、台電經不起新環評法的檢驗，沒辦法再送一次環評說服國人？經濟部、台電應自己撤回，重新申請重做環評。

李彥秀還說，新北市長朱立倫已經提出新北市不會發出燃煤許可證，有意參選的民進黨參選人，針對深澳電廠燃煤許可證的發照，是不是要給國人明確交代？