時代力量桃園黨部成立 黃國昌：至少拿下3席議員

2017-09-16 12:20

［記者謝武雄／桃園報導］時代力量桃園黨部上午舉行開幕茶會，主席黃國昌會後受訪時表示，未來將在桃園扎根，下屆議員選舉至少拿下3席，在市議會可以成立黨團運作，至於市長人選部分，則是支持現任市長鄭文燦，他也坦言，時代力量不是不會犯錯，但時代力量會勇於認錯，勇敢面對、檢討，最後端出最適合民眾的政策。

時代力量桃園黨部位於桃園區復興路上、桃園市府大樓對面；黨部主委為律師曾威凱，包含黃國昌、立委高潞以用、決策委員邱顯智等黨內人士都到場，桃園市長鄭文燦、民進黨桃園市黨部主委呂林小鳳、民進黨立委鄭運鵬、鄭寶清等人也到場致意。

曾威凱強調，現階段最重要工作是扎根，至於提名策略由中央黨部統籌；黃國昌謙虛的表示，目前討論提名策略言之過早，當務之急是要和當地社區、公民團體請益，傾聽桃園人民訴求、想法，然後尋找適當人選。

由於黃國昌當選立委前，曾多次參與反航空城活動，對於記者問及黨部對航空城都市計畫態度時，黃國昌表示，這個議題已經有一陣子沒有接觸，據他了解，鄭文燦上台之後，舉辦多場聽證會，過程公開透明，未來桃園黨部對航空城計畫沒有特定立場，還是會尊重絕對多數桃園市民的意見。

曾威凱也邀請現場來賓在桃園13區地圖上進行宣示性插旗，透過不同年齡、族群、議題代表多元融合，也期許時代力量桃園黨部團隊能走遍桃園的每個角落，和市民一起探究、扎根在地議題。