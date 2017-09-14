陳建仁不來換中國出席世大運閉幕式？ 傳柯P曾探問總統府

傳出柯文哲透過市府高層人士向總統府打探，中國提出出席世大運閉幕式「但副總統陳建仁不出席」的意見。（資料照，記者朱沛雄攝）

2017-09-14 10:49

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲12日接受電視台專訪時，點名國安會與陸委會都讓他獨自面對雙城論壇、世大運，放他自己去跟阿共仔「單挑」，甚至還在出事後拿來攻擊他，但此說法遭總統府與陸委會駁斥。現在更有黨政人士表示，原本杯葛世大運不出席開幕式的中國，是有打算出席閉幕式，但前提是副總統陳建仁不會蒞臨閉幕式，因此在閉幕式舉行前，柯文哲曾透過市府高層人士向總統府打探，「想聽聽看府方的想法」。

據《風傳媒》報導，黨政人士指出，世大運開、閉幕式分別由總統蔡英文與副總統陳建仁出席一事，是早在世大運舉行前就決定好的事，中國提出出席世大運閉幕式「但副總統陳建仁不出席」的要求，這根本就是要矮化台灣，柯文哲根本「連問都不該問」。

針對中國提出出席世大運閉幕式「但副總統陳建仁不出席」的要求，台北市副市長陳景峻則表示沒有聽聞此事，也指出陳建仁出席閉幕式並發表演講是北市府極力促成的。

另外，柯文哲受訪時表示，日前去雙城論壇，講稿事先都有送到國安會，國安高層卻無視他，還在出事後拿來攻擊他，也讓他坦言當時非常傷心。對此，一名與柯P熟識的民進黨要角指出，柯有時對可能接近民進黨高層的人士所說明一些事情，就當成已有告知，但這和事實往往有相當大的出入。