深藍、深綠都不愛柯P？ 他分析是這樣的原因…

筆名「人渣文本」的周偉航在臉書上分析深藍深綠討厭柯文哲的原因。（資料照，記者王藝菘攝）

2017-09-03 17:02

〔即時新聞／綜合報導〕世大運圓滿落幕，台北市長柯文哲民調隨之高漲，但仍有許多政治人物發言批評柯文哲，筆名「人渣文本」的輔大教授周偉航對於「為什麼有些人恨柯文哲」這個問題做出解釋，他表示深藍不喜歡柯是因為這次世大運辦起來，郝龍斌一干前朝大員沒沾到光，加上中國因素被無視，而深綠不喜歡柯則可能是基於難以釐清的知覺錯亂。

周偉航於臉書「特急件小周的人渣文本」粉絲專頁指出，有些人很恨柯文哲，特別是最近這段時間，這樣講，似乎和普羅百姓的直覺有點落差，「世大運不是辦得不錯嗎？為什麼要恨柯文哲呢？」

周接著表示，恨柯文哲的人，主要就是深藍與深綠，深藍不喜歡柯文哲，也不是一兩天的事，「但這次世大運辦起來，郝龍斌一干前朝大員沒沾到光，加上中國因素被無視」，也讓他們已崩潰的世界觀又多崩潰了一點。

最後周偉航於文末指出，另一邊的深綠更妙了，世大運的前中後，都有人問他「為什麼綠媒天天罵柯文哲？」他直言「要回答這個問題，就不像解釋深藍行動那麼簡單了」，這些深綠之所以反柯文哲，或許是基於難以釐清的知覺錯亂。

底下有網友留言，「我也是從一開始就支持柯文哲，但是現在看到他對中國卑躬屈膝的態度跟這次世大運台北市政府對台灣的態度，我也覺得不能再投給他」、「我是深綠，雖然討厭柯文哲，但還沒有到恨的地步，畢竟柯文哲對阿扁還不錯」。