賴清德最快下週組閣 首務要修一例一休

接近決策層峰人士表示，賴清德最快下週組閣。（資料照）

2017-08-31 08:21

〔記者歐祥義／台北報導〕立法院臨時會在今（31日）凌晨通過前瞻計畫預算，林全內閣政治任務告一段落，同時夏日尖峰用電季節已過，據接近決策層峰人士表示，台南市長賴清德最快將於下週北上組閣。據指出，賴清德組閣首要之務將著手解決一例一休修法、及改革環評機制，同時穩定電力供應與分散電網，強化企業投資信心，以挽回蔡英文總統江河日下的民調。

據指出，賴清德組閣一案是在七月就已定調，不過為避免影響前瞻計畫預算審查與林全內閣士氣，府院及賴清德都守口如瓶，但閣員徵詢動作一直在暗中進行。賴清德屬新潮流系，為平息黨內各派系爭議，賴內閣可望邀請其它派系菁英入閣。

現任副院長林錫耀與秘書長陳美伶可望留任，林錫耀為民進黨新潮流系，與賴清德同派系；陳美伶為台南市政府出身，為賴清德舊屬，這2人將留任扮演賴揆左右手角色。由於前瞻計畫執行需要相關水利與軌道車輛工程專業人才，交通與財經部會首長將會進行調整。

一個內閣即將改組的重要徵兆，就是現任院長林全在近日主動釋出，「如果出現可預期電力缺口，政府會重啟停機中的核二廠2號機」。這與過去林全與民進黨絕對反核的論調完全相左，政界認為，這是即將卸任的林全替賴清德解套，該部機組裝置容量98.5萬瓩，佔總裝置容量的2.2％，解除核二廠2號機重啟的禁令，賴清德上台後，明年夏季不用再天天面對限電危機。

重挫英全政府聲望與滿意度的一例一休政策，賴清德在七月份內定組閣後，在電台接受專訪時，曾表示「一例一休有很多台南市民在反映，若可以透過解釋（行政解釋）就儘快進行，若沒辦法，最後就應該要做修法動作。」「企業界惶恐的聲音，我們有聽到了」。

據民進黨內幕僚單位指出，一直被企業界詬病的環境影響評估機制，相關單位已反映給賴清德知曉，包括台積電籌建中的12吋晶圓新廠，多久能通過環評都在未定之天，據指出，賴初步構想，將改革環評機制，把環評核駁權力，回歸各目的事業主管機關，減少企業投資建廠不確定因素，強化投資信心。這項修法若現任環保署長李應元無法配合，應會在此次改組中同步換將。