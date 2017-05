2017-05-09 15:44

〔即時新聞/綜合報導〕因中國打壓,台灣今年無法參加世界衛生大會(WHA)。美國《洛杉磯時報》駐台記者詹寧斯(Ralph Jennings),根據既有資料,整理、撰文去年至今,中國打壓台灣的5大「鴨霸」行徑。

詹寧斯在文中提到,總統蔡英文就任前後,中國試圖施壓,迫使台灣「親近」北京的方法有以下5種:

1. 阻止台灣參加聯合國組織(Rejection from other U.N. organizations)

這一年來,中國阻撓台灣加入國際民航組織(ICAO)大會,與聯合國氣候變遷綱要公約(UNFCCC)。台官員控訴,中國利用大國經濟影響力,以及其逾170個邦交國,禁止台灣參與國際場合。

2. 把人民當籌碼(Making cases of people who cross the line)

中國廣東南澳籍漁船因越界作業,被我方澎湖海巡隊大掃蕩,國台辦表示憤慨,要求儘速放人放船;非政府組織(NGO)工作者李明哲3月19日赴中,被以「危害國家安全」為由逮捕;台灣逮捕1名中生周泓旭,指控他涉嫌從事間諜行徑。

3. 派遣航母繞行台灣周邊(Passing an aircraft carrier around the island)

去年12月初,小英總統與美國總統川普通話,中國則於年底派遣遼寧艦行經台灣東部海域,並沿中線以西航行,繞台一周。專家分析,中國藉此警告蔡總統勿與美過度親近。

4. 減少中客來台觀光(Cutting back tourist arrivals)

去年來台觀光的中客團,較前一年少3成,台灣旅遊業者質疑,中國刻意要相關業者縮減來台觀光的人數,迫使蔡政府與北京協商。

5. 從他國引渡台灣電信詐騙犯(Extraditing Taiwanese fraud suspects from other countries)

2016年4月開始,中國要求他國將台灣嫌疑犯,視為中國人,並引渡至北京受審,而中國的刑期比台灣還長;至今已有223名電信詐騙犯,分別從5國引渡至中國受審。