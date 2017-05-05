周江杰反調降囤房稅 驚爆遭建商威脅下次甭選了
2017-05-05 15:56
〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣議員高偉凱、周江杰因縣議會通過房屋稅率自治條例修正案調降非自住房屋稅率，公開宣布辭職，周江杰今天下午公布昨天議場裡的質詢影片，片中驚爆他在審這個案子時，竟有3名建商董監事人士傳訊息威脅他，「周江杰你下次不用選了！」
今天上午有不少民眾到周江杰位於竹東鎮的服務處，為他加油打氣，並頻頻高呼「周江杰不要走，留下來繼續打拚！」，但周江杰稍後出面向支持民眾握手致謝時只說，「真的很感謝大家，只能說不好意思了！」
他下午也公布了昨天在縣議會議事堂質詢的現場影片，片中的他在表達要與所捍衛的法案同進退後，竟拿起手機說，「有3位告訴我，周江杰你下次不用選了！」他Google這3個人，發現都是非自住房屋稅率調降後受惠減稅的對象。
周江杰說，他投身政治就是要追求公平正義，先前和高偉凱提案修法，是希望解決囤房和高房價的社會公平正義問題，但打房卻栽在法案上，就像古代屈原一樣，努力建立的制度被擱置，屈原有勇氣投江，但他只能隨法案而去。
相關影音
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 週報》洪慈庸密戀閃婚有隱情？卓冠廷就吃這套！
- 張景森：藍首長紛爭取前瞻 國民黨卻違人民期待
- 台南舊魚市場原地保留 議員：在賴清德一念之間
- 前國策顧問蔡有全逝世 民進黨：他將被台灣人所懷念
- 邀馬英九參加世大運 柯文哲稱EQ夠「會握手」
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- MLB》火速重返大聯盟 胡智為飆生涯首次三振
- MLB》心臟超大顆！ 胡智為這球登上官網（影音）
- NBA》季後賽一輪遊 老鷹主帥專心執教卸除總裁職位
- 新突破﹗胜肽鼻噴劑 可望延緩阿茲海默症
- 農產外銷衰退 農業局：氣候影響產值
- 毒品問題多嚴重？ 民調：近9％民眾身邊有人濫用
- 《藝術絕配》3
- 俄戰機護航轟炸機逼近 遭美F-22戰鬥機驅離
- 連老太太都不放過 惡男連搶夜歸婦
- MLB》下放3A不到48小時 胡智為再登大聯盟
- 豬哥亮病況惡化昏睡 病房大轉肅寂
- 補教界切割狼師 要求停聘有違師道者
- 鬼怪香港秀廣東話 最想搭車撞XX
- 對岸製毒死刑 中國師傅來台月賺400萬
- 秀姑巒溪堤防工程車吊臂壓傷工人 2人送醫1人不治
- 捷運文湖線軌道冒煙 列車一度暫停
- 中美和石化排廢氣 台中港區飄酸味
- 最後身影曝光！竹南婦人遭割喉命案 警方追兇
- MiLB》李振昌滿壘救火 單局飆3K替球隊解危
- 終止性別歧視與性暴力 竹市府辦性別平等記者會
- 亞太電信第一季虧損0.21元
- 南韓大選首辦缺席投票 催出投票率
- 不滿被影射 補習教師今正式提告
- 桃園大溪溪水暴漲 2男1女順利獲救
- 桃產總工會秘書長 被控性侵
- 5/5重要財經新聞一覽
- 樂陞許金龍拒公開羈押庭 審檢打臉
- 《國際現場》波多黎各 聲請破產保護
- 男遭開山刀砍殺 連開3槍反擊後今投案
- 台股開盤下跌9.15點 報9958.49點
- 熊抱舔臉！南韓總統候選人之女助選遭性騷
- 關心法國大選 歐巴馬拍片力挺馬克宏
- 女房客只繳1個月租金 半年後房東開門驚呆！
- 嚴禁噓國歌 中國擬立「國歌法」
- 彩晶首季EPS0.57元
- 閃機車閃到火燒車 車上4名乘客幸無恙
- 中國徐曉冬「打假」 台女格鬥家有異見
- 將醫學藝術化 美女醫檢師辦創作展
- NBA》肘擊爆衝突 歐布瑞怒推綠衫軍中鋒遭驅逐（影音）
- 木柵忠順廟捐北市消防局自動心肺復甦術機
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：周江杰反調降囤房稅 驚爆遭建商威脅下次甭選了
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分