周江杰反調降囤房稅 驚爆遭建商威脅下次甭選了

2017-05-05 15:56

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣議員高偉凱、周江杰因縣議會通過房屋稅率自治條例修正案調降非自住房屋稅率，公開宣布辭職，周江杰今天下午公布昨天議場裡的質詢影片，片中驚爆他在審這個案子時，竟有3名建商董監事人士傳訊息威脅他，「周江杰你下次不用選了！」

今天上午有不少民眾到周江杰位於竹東鎮的服務處，為他加油打氣，並頻頻高呼「周江杰不要走，留下來繼續打拚！」，但周江杰稍後出面向支持民眾握手致謝時只說，「真的很感謝大家，只能說不好意思了！」

他下午也公布了昨天在縣議會議事堂質詢的現場影片，片中的他在表達要與所捍衛的法案同進退後，竟拿起手機說，「有3位告訴我，周江杰你下次不用選了！」他Google這3個人，發現都是非自住房屋稅率調降後受惠減稅的對象。

周江杰說，他投身政治就是要追求公平正義，先前和高偉凱提案修法，是希望解決囤房和高房價的社會公平正義問題，但打房卻栽在法案上，就像古代屈原一樣，努力建立的制度被擱置，屈原有勇氣投江，但他只能隨法案而去。

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