林淑芬批衛福部：盡快公布戴奧辛蛋流向

民進黨立委林淑芬質疑為何過了兩週，衛福部仍找不到汙染源。（資料照 記者廖振輝攝）

2017-05-04 17:04

〔即時新聞／綜合報導〕戴奧辛蛋使社會人心惶惶，自此事件登上檯面已過了14天，政府仍查不到戴奧辛蛋的汙染源。民進黨立委林淑芬於臉書發文表示，為什麼找不到蛋的汙染源，而被戴奧辛汙染的鴻彰畜牧場的蛋品流向至今仍未公布。林淑芬質疑，「相關部門是在做政治風險管控，還是食品風險的管控？」

林淑芬認為，這不是一個偶發性的單一事件，也並非銷毀鴻彰畜牧場和下游蛋行含有戴奧辛的雞和雞蛋就能了事，由於鴻彰畜牧場供給戴奧辛蛋至4月21日，「食藥署卻遲遲不肯公開這段期間這些蛋去哪裡了？」、「是哪些區域範圍的民眾吃下肚了？」

林淑芬也表示，從這次雞蛋戴奧辛超標的案例，認為農委會管理在結構上出現嚴重問題。衛福部竟聲稱由於風險低，所以不必公開問題蛋品流向，更讓林淑芬質疑：「相關部門是在做政治風險管控，還是食品風險的管控？」

民進黨立委林淑芬於臉書發文，要求衛福部公布戴奧辛蛋流向與汙染源。（翻攝自林淑芬臉書）