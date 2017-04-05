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連勝文批見識短淺 柯文哲：沒空看無法回應

2017-04-05  13:59

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲日前一席「香港好無聊」言論，引發外界熱議，就連曾與柯文哲競選市長的國民黨中央委員連勝文，也在臉書發千字文反諷，「有人用貶低香港來博版面，這些見識短淺，信口開河的舉止，令人感到驚訝」；他更反批，民粹式的叫陣情緒，除了可以在同溫層內博取掌聲外，欠缺實際的作為，恐怕無法為台北或台灣爭取更多的觀光客或創造更多工作機會！

柯文哲今出席活動後，被問及對連勝文在臉書發文反諷的看法，柯表示，自己還沒有時間看對方臉書，沒有辦法回應；媒體進一步問，有網友在連勝文臉書底下留言拱他再戰2018選舉，柯則再度使出老招反問提問記者「你哪一台的」，避答此問題。

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  • 台北市長柯文哲（圖右2）視察台北市前進指揮所設置運作，了解強化重大災害應變能力。對於連勝文在臉書po文一事，柯文哲表示，自己還沒有時間看對方臉書，沒有辦法回應。（記者方賓照攝）

    台北市長柯文哲（圖右2）視察台北市前進指揮所設置運作，了解強化重大災害應變能力。對於連勝文在臉書po文一事，柯文哲表示，自己還沒有時間看對方臉書，沒有辦法回應。（記者方賓照攝）

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