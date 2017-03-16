考委審年改法案 育嬰留停可併計退撫年資通過

2017-03-16 20:38

〔即時新聞／綜合報導〕考試院今下午討論年金改革相關的《公務人員退休撫卹條例》草案，並通過13條條文，其中包含公務人員育嬰留職停薪期間，可併入退休撫卹年資。

《蘋果日報》報導，其他通過條文還包含，取消公務員18%優存利率、調降所得替代率省下的經費全數挹注到退撫基金等。不過考委對計算月退休金相關的18%、替代率等條文仍有意見。

也有考委主張，目前80歲以上的年老退休公務人員約7、8千人，應排除在外，因為他們的年資都是舊制，月退休金本來就不高，且老人家調適能力差，如再調降月退休金恐影響他們的生活。