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桃園地檢署新廈落成 鄭文燦拋議題…

桃園地檢署新大樓今天落成啟用。（記者余瑞仁攝）

2017-03-15  13:04

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園地檢署今天上午為新大樓舉行落成啟用典禮，包括法務部長邱太三、檢察總長顏大和、調查局長蔡清祥與桃園市長鄭文燦以及全國各地檢警調軍等單位首長出席剪綵與揭牌儀式。鄭文燦除了表達慶賀，也對著邱太三拋出議題表示，比鄰的桃園地院新大樓未來也將落成，舊有的院檢用地產權屬於桃園市政府，市府願意提供作為高等法院桃園分院與分檢使用。

桃園地檢署原座落於桃園區法治路1號，與桃園地院相鄰，因為廳舍已使用40餘年過於老舊，且隨著桃園人口遽增、訴訟案件大幅成長，檢察官編制與員額也大增，早不敷使用。

經檢方多年爭取新建辦公大樓獲得行政院核定，於100年4月動土興建地下2樓、地上10樓，樓地板面積5萬餘平方公尺的新大樓，興建工程於去年12月11日完工，不含用地的總經費13億餘元。今天在鑼鼓喧天的舞獅表演中，由各界首長剪綵揭牌，開啟桃園地區的司法新頁。

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  • 由法務部長邱太三、檢察總長顏大和與桃園市長鄭文燦等人剪綵、揭牌。（記者余瑞仁攝）

    由法務部長邱太三、檢察總長顏大和與桃園市長鄭文燦等人剪綵、揭牌。（記者余瑞仁攝）

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