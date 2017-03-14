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馬犯法與庶民同罪！管碧玲：展現司法公信力

2017-03-14  11:26

〔即時新聞／綜合報導〕台北地檢署今偵結前總統馬英九被控教唆洩密案，依違反刑法公務員洩漏中華民國國防以外秘密罪嫌、通訊保障及監察法及個人資料保護法提起公訴；立委管碧玲則在臉書向檢方加油打氣，表達肯定之意。

「罪證確鑿的事如果不敢辦，司法何用？」管碧玲強調，此案展現司法的公信力，「王公犯法與庶民同罪」，檢方做了他們該做的事，到法庭對壘，「檢方要加油！」

粉絲見狀後也附和說，「一定要嚴辦，不能雷聲大雨點小，人民的眼睛是雪亮的，終於，終於，好不容易動起來」、「加油」。

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  • 民進黨立委管碧玲。（資料照，記者黃耀徵攝）

    民進黨立委管碧玲。（資料照，記者黃耀徵攝）

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