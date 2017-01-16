總預算案明進行實質協商 民進黨批國民黨杯葛進度
2017-01-16 12:31
〔記者蕭婷方／台北報導〕立法院今天續協商106年度中央政府總預算案，由於上週朝野協商各黨將提案減至200案，現行保留處理案還有673案，過半為國民黨提案；最後朝野同意，今先與部會溝通，明起按照委員會，分組進行實質協商。
對此，民進黨團總召柯建銘今受訪表示，總預算案協商都在處理「減量」、程序問題，真正問題都沒談，國民黨不可以說話不算話，應該要如實完成。
106年度中央政府總預算案國民黨日前提4千多案杯葛，事後雖減量仍超過千案，上週朝野協商各黨將提案減至200案，但國民黨提案仍近500案。
對此，國民黨團廖國棟今早協商時抱怨，提案監督預算為立委職權，各部會應積極對提案委員說明，才能減量，部分部會態度較為傲慢，對委員提案不理會，才難以撤案，並點名原民會、農委會、內政部、教育部和環保署應盡速溝通。
國民黨立委高金素梅也於協商過程直言，各部會「坐等表決」，反讓立委難以監督預算。
柯建銘認為，現時間不多，國民黨提案過多也無法如期完成，希望國民黨盡量撤案，撤到沒辦法撤再來談；時間到還談不攏，就表决。
朝野最後達成共識，今與部會做最後溝通後，明早按照委員會審查預算程序進行實質協商，同時院會同步宣讀沒有異議的提案；若明天還協商不完，週三再繼續協商，最快週三下午就會開始表決沒有共識的提案。
柯建銘會後直言，始作俑者是國民黨，雖然行政部門要與立院溝通天經地義，但協商透明來講也沒關係，不必再各別拜訪，不然很浪費時間。
針對凍結預算部分，朝野今對總預算案凍結案處理原則達共識，各黨團所提尚未處理之凍結案部分，其凍結比率以20％為上限，各委員會於開議日後３個月內排案審查，經同意後始得動支；各委員會召集委員均得排定審查，不受輪值排定議程限制。
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 總預算案
政治‧本日最多瀏覽
- 退將赴中不砍退俸擬改罰鍰 立委批「棒子不夠大」
- 50部哈雷替小英開道 姚文智：輸人不輸陣
- 提案開放區長政務任命遭批綁樁 綠委槓上藍委
- 星期專訪》警署長陳國恩:幫派染黑民主 禁警和稀泥
- 暴力接機後... 黃之鋒搭上白狼朋友的計程車
網友回應
熱門新聞
- NBA》一人切入三人假摔 網友推爆：這輩子沒見過！（影音）
- 月入50萬難還債 許孟哲談分手眼眶仍泛淚
- 梁頌恆、游蕙禎上訴被駁回 不服判決再戰終審！
- 日補2強投 「全日投」拚經典？
- （影音）甩強國封殺風波 盧廣仲廁所錄新歌
- 蕭淑慎戀情超展開 小15歲男友求婚
- （獨家）朴寶劍20日抵台！師兄宋仲基隔天到
- （影音）學爸爸挑眉偷笑 Max萌度破表
- 迷姦韓妹運將收押 新婚3月 載過上百韓妹
- 撞死「物理界奇才」 肇逃惡男殺人罪起訴
- 染黑民主… 國安啟動 徹查境外擾台勢力
- 玩到不想回台 臉書恐嚇炸小港機場被起訴
- 上班一族徵文─360行工作照
- 砂石車違規左轉機車卡車底 騎士送醫無礙
- 犀利人妻差點投降 多虧「她」的幫忙
- 自由共和國》2016年回顧編按
- 新興柑桔OK橙 花蓮量產1萬斤
- 強國怕狂人？ 中國下令媒體「不准批評川普」
- 中越古城尋幽─峴港、會安、順化
- 日職》目標三成打擊率 陽岱鋼練打「七變化」
- 富商車禍3死 駕駛遭控故意撞車
- 復健良好 詹智堯開季OK的
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Joshua Wong speaks about struggle for democracy
- 〈國際現場〉次級房貸案 穆迪8.64億美元和解
- 看過來！桃園春節垃圾清運 時間表出爐
- （影音）找嘸不認識他的人！劉在錫化身鬼怪爆笑找新娘
- 將軍漁港捕獲鬼蝠魟 漁民頭大
- 盧廣仲懶理中國打壓 投身環台巡演
- 這到底是什麼？Jolin收強國粉絲超狂禮物
- 台南年改遊行 教師提世代互助6訴求
- 川普與英脫歐效應 數千人申請入籍最小國西蘭公國
- 〈品牌故事〉Vive有復活意涵
- 20日氣溫再驟降 吳德榮：北台灣沿海恐下探10度
- 日本大雪造奇景 路邊驚見「急凍人」！
- 遲未收到財報 內政部週三到婦聯會查帳
- 鼓勵技職 高職特招增10校、1901名額
- 蜜棗評鑑 大社夫妻檔全國地方摘雙冠
- 北市抽驗年節食品4件不合格 葡萄乾驗出農藥殘留
- 北橫櫻花勇士完騎認證 2/11至3/12假日等你來挑戰
- SBL》達欣訓練營 黃鎮擔綱總教練
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：總預算案明進行實質協商 民進黨批國民黨杯葛進度
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分