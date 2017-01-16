總預算案明進行實質協商 民進黨批國民黨杯葛進度

2017-01-16 12:31

〔記者蕭婷方／台北報導〕立法院今天續協商106年度中央政府總預算案，由於上週朝野協商各黨將提案減至200案，現行保留處理案還有673案，過半為國民黨提案；最後朝野同意，今先與部會溝通，明起按照委員會，分組進行實質協商。

對此，民進黨團總召柯建銘今受訪表示，總預算案協商都在處理「減量」、程序問題，真正問題都沒談，國民黨不可以說話不算話，應該要如實完成。

106年度中央政府總預算案國民黨日前提4千多案杯葛，事後雖減量仍超過千案，上週朝野協商各黨將提案減至200案，但國民黨提案仍近500案。

對此，國民黨團廖國棟今早協商時抱怨，提案監督預算為立委職權，各部會應積極對提案委員說明，才能減量，部分部會態度較為傲慢，對委員提案不理會，才難以撤案，並點名原民會、農委會、內政部、教育部和環保署應盡速溝通。

國民黨立委高金素梅也於協商過程直言，各部會「坐等表決」，反讓立委難以監督預算。

柯建銘認為，現時間不多，國民黨提案過多也無法如期完成，希望國民黨盡量撤案，撤到沒辦法撤再來談；時間到還談不攏，就表决。

朝野最後達成共識，今與部會做最後溝通後，明早按照委員會審查預算程序進行實質協商，同時院會同步宣讀沒有異議的提案；若明天還協商不完，週三再繼續協商，最快週三下午就會開始表決沒有共識的提案。

柯建銘會後直言，始作俑者是國民黨，雖然行政部門要與立院溝通天經地義，但協商透明來講也沒關係，不必再各別拜訪，不然很浪費時間。

針對凍結預算部分，朝野今對總預算案凍結案處理原則達共識，各黨團所提尚未處理之凍結案部分，其凍結比率以20％為上限，各委員會於開議日後３個月內排案審查，經同意後始得動支；各委員會召集委員均得排定審查，不受輪值排定議程限制。