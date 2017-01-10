國民黨5/20選舉 1/20前每天公布黨員總數
2017-01-10 18:15
〔記者施曉光／台北報導〕國民黨將於520舉行黨主席及黨代表選舉，該黨今日指出，為使行政程序更加完備，在新進黨員或回復黨籍黨員最遲應於投票日前4個月須完成相關程序，才具有黨權（投票權），也就是1月20日之前，該黨將每天公布黨員總數，而且每週二、週五公布具有投票權的黨員人數，以符合選舉透明公開的原則。
國民黨指出，截至本月9日止，黨員人數共有88萬7861人（含未交黨費），已具有投票權者為22萬6783人，涵蓋範圍包括一般黨員（106年已繳或預繳），終身黨員、免繳黨費的65歲黨齡滿40年及低收入戶，以及106年新徵已繳或回復黨籍已繳黨費的黨員。
國民黨呼籲今年有意入黨及回復黨籍者，務必要在1月20日前完成相關手續，才能取得投票資格，而且資料務求完備，以免因為資料不全，而造成遺憾。
國民黨文傳會副主委胡文琦強調，黨務人員將秉持黨務、選務中立的原則，辦理好各項選務工作，黨中央作為選務單位，必定會辦一場公平、公正、公開的選舉。
胡文琦並表示，各地方黨部已經陸續寄發繳費通知單，希望全體黨員依規定期限內繳納黨費，以保障投票權利。
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