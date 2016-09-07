洪秀菊成藍軍新活寶 同屆國代黃偉哲：不意外

2016-09-07 12:11

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨日前舉行中央評議委員會，中評委洪秀菊在發言時高聲痛批，「中華民國是戰勝國，為什麼要接受轉型正義！」「轉型正義像原子彈！殲滅國民黨、毀滅軍公教！」脫序言論引發關注，曾與她同任第三屆國大代表的民進黨立委黃偉哲向媒體表示，洪秀菊20年前就是這樣，專門發表驚人之語。

洪秀菊日前在國民黨中評會上，義憤填膺的大發高論，「轉型正義就只有發動兩次世界大戰的德國，他們是侵略國，他們是戰敗國，他們是種族滅絕的國家，中華民國有幹這種事情嗎？我們有侵略其他的國家嗎？為什麼要承受轉型正義，這根本不適用在中華民國。」無俚頭的發言，連背後的國民黨政策會執行長蔡正元都露出翻白眼表情。

根據《三立新聞》報導，認識洪秀菊的黃偉哲表示，「她常說驚人之語，現在只是感覺20年過去，她的驚人之語的習慣還是沒什麼改變。」而民進黨立委李俊俋也表示，「這種威權時代的既得利益者沒有辦法跟上時代，這個我們習以為常。」