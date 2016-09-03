今九三遊行 私校師譴責公私待遇天差地遠
九三軍公教大遊行，私校聯盟未申請在教育部門口集結,遭警方舉牌警告。（記者王藝菘攝）
〔記者李盈蒨／台北報導〕軍公教團體今天下午將發動「反污名，要尊嚴」遊行，不滿公、私校教師月退給付天差地遠，由中台灣教授協會、東海大學等數十所私校組成的「 私立學校教師年金改革聯盟」約四、五十人今下午快閃至教育部前抗議，一行人原在教育部前表達訴求，隨後進入教育部陳情，教育部人事處專委曾逸群出面接下陳情書，並表示將就陳情書內容做充分瞭解。
私教盟志工簡添枝指出，根據年金改革委員會現況報告，公校教師每月平均退休給付是68025元，而私校教師只有17223元，公校教師幾乎是私校教師的四倍之多，這讓全國私校教師非常不滿，一樣是為國家作育英才，為何公私待遇天差地遠，甚至連維持基本的退休生活都不夠。
私教盟要求，政府進行年金改革時，應正視私校教師退休保障不足的問題，他們不求退休給付能比照公校，但要求政府負起責任，改革不公不義的制度，讓年金弱勢族群包括私校教師、農漁民、勞工每人每月能至少有最低基本工資1.1倍的年金給付。
為此，私教盟提出六點訴求，包括「私校退撫年金化」、「私校年金窗口集中化」、「私校年金替代率提升化」、「私校年金改革推代表」、「私校公保勞保年資合併化」、「私校增額提撥制度化」。
簡添枝說，私教盟希望在不增加國庫負擔下，政府能做制度性調整，提高其退休給付。近年，少子女化情形日益嚴重，許多私校教師被迫離職而轉入業界服務，導致公保年資中斷領不到退休金，建議政府應修法容許私校公保年資併入勞保年資，這樣不僅可鼓勵更多私校教師投入業界，也有助於退休保障。
簡添枝進一步說，私校弊端叢生，許多私校為節省人事開銷，沒有依法為教師晉級晉薪，造成很多教師退休時的薪級偏低，影響退休給付，對此，他們要求教育部應積極作為，除依法要求私校保障教師本薪外，也應一併要求本薪能按年正常晉級晉薪。
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