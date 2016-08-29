談花蓮敗選 余天：一向不贊同家族傳承
2016-08-29 18:23
〔記者鍾泓良／新北報導〕資深藝人余天今年五月當選民進黨新北市黨部主委，今天與媒體茶敘時談到剛落幕的花蓮市長選舉。他表示，前花蓮市長田智宣過世後，由其妻子張美慧代夫出征，但自己一向不贊同家族傳承，認為「先生死了就老婆來」的方式很不適當。
另外，對於民進黨立委段宜康鄙視花蓮選民，余天直說段不應該這樣講，認為段宜康講話本來就很衝，但自己不喜歡這樣的發言。
余天表示，這次花蓮輸掉多少跟中央有關係，「但這是小英的責任嗎？但既然你是總統，就應該概括承受。」但他也希望外界能給總統蔡英文一點時間，「百天內要看出甚麼成績是不太容易。」
余天也點出這次花蓮輔選策略不對，他認為不應該有「繼承式」的候選人，表示民進黨應該還有人可以出來參選，「先生死了就老婆來」這方式不適當。他自己只見過張美慧一次，強調從以前就不贊同家族傳承，並非針對這次選舉而已；然而面對新北市議員，他認為民意代表跟行政首長要求不同，但仍不要太常發生，「不要老是用悲情牌，現在選民都已經進步很多了。」
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