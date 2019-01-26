〈南部〉東縣春節防疫不放假 4/1起禁廚餘養豬

2019-01-26

〔記者張存薇／台東報導〕防範非洲豬瘟，台東上緊發條！台東縣昨天舉辦非洲豬瘟緊急防疫模擬演習，假設台東發現疫情、全體總動員因應，過程逼真，縣長饒慶鈴表示，過年將有九天連假，預計湧入大批遊客，呼籲全民共同防疫、春節期間「防疫不放假」，四月一日起台東也將全面禁用廚餘養豬。

非洲豬瘟 緊急防疫模擬演習

台東動物防疫所聯合環保局、消防局、警察局、陸軍台東地區指揮部等單位，昨天在台東農產公司舉辦聯合演習，假設運豬車司機發現運送途中豬隻死亡而通報、另有養豬場發生疫情等狀況，各單位通力合作完成檢驗、消毒、撲殺及疫情調查等程序，過程逼真。

屏東科技大學獸醫系教授林昭男提醒，非洲豬瘟傳播速度慢、但感染力強，若等到豬隻大量死亡才通報，其實疫情已擴散一個月以上了，建議養豬戶若發現豬隻異常死亡就要通報，此外，運豬車司機、車內設備消毒也要落實、且追蹤載運過程中停車地點，確實杜絕疫情擴散。

饒慶鈴︰加強12處港口稽查

台東縣目前養豬場共四百廿六場，在養頭數五萬四千隻，其中飼養九十頭以下有三百九十一場，超過百隻的則有卅五場。饒慶鈴表示，除一月已與海巡單位合作啟動加強全縣十二處主要港口稽查，逐一查驗是否夾帶非法豬肉，養豬戶也要提高警覺，三月卅一日前將輔導廚餘養豬場轉型飼料餵養或離牧，並於四月一日起全面禁止使用廚餘養豬。

饒慶鈴強調，「台東若失守、全台灣應該就淪陷了」，非洲豬瘟防疫不能鬆懈，春節九天連假將有許多遊客到台東，為了讓大家安心，台東縣春節期間「防疫不放假」。

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