手提20多萬愛馬仕包、腳踩3萬多LV球鞋......「酒國昆凌」現身駁詐富商

張女（左一）今提出5大聲明駁詐富商。（民眾提供）

2024/03/06 13:25

〔記者許國楨／台中報導〕曾涉詐富商恩客數千萬元，被稱為「酒國昆凌」的張姓女子，最近又被一名台商指控，誆稱前台中議長張清堂乾妹等頭銜詐財，並已向警方報案提告，原定昨要開記者會澄清的張女，卻突然神穩，今天終於在律師及友人陪同下現身反擊，發表5大聲明強調，真誠交往，絕無詐財一事。

張女昨日放鳥記者會，僅透過友人表示因壓力太大，吃了安眠藥狀況不佳，所以臨時喊卡，而今天現身時頂著一頭金髮，上衣是愛迪達白色運動衫，手上拎的是精品界王者，全新要價約要20多萬元的愛馬仕柏麗包，腳上則是3萬多LV球鞋，一身行頭氣場十足。

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張女表示，媒體報導只有1、2分是真的，自己不可能跟大家都介紹「我是小昆凌」，也很想要甩掉這個封號，自己跟台商保羅是在「我愛紅娘網」認識，不是包養網，是希望能找到結婚對象，同時也發表5點聲明駁詐如下：

本人於3月5日驟遭媒體於電子網路及平面媒體片面報導本人私生活領域交往情形，造成社會成本資源無謂耗費，內心至感不安，惟報導未與本人充分查證，內容未盡屬實，本人只得正式表達相關立場，以正視聽。

一、本人與保羅先生結識，係經紀公司安排介紹，本人認知該經紀公司介紹單身男性與女性結緣相識，類似現代紅娘機構性質，雙方結識過程合法。

二、保羅先生自稱為事業有成，社會經歷豐富的台商人士，願意經由相關公司尋覓伴侶，自應對自己行為充分負責，任何過度渲染均非為私領域必要舉止。

三、本人與保羅先生交往過程真誠付出情感，亦肯認保羅先生對本人應該待以真情，交往期間本人確因家用急需，向保羅先生商借現金前後約40萬元，本人曾一再表達借款會全額返還，彼此都有Line可以證明，絕非詐騙，此部分將來經司法程序，必能還本人清白。

四、保羅先生借款後，接收諸多不實訊息，以致產生誤會，遽然訴諸司法、媒體等程序，本人至感遺憾。惟彼此雖情誼無緣，但分手不出惡言，本人將於最近時日經由專業律師聯絡互動，償還款項，消弭誤會，僅謙卑期待雙方誤解就此了結，因誤會產生的傷害可以彌補，彼此回歸平靜生活。

五、最終感謝各位媒體近期對本人私領域事務之關心報導，本人經此事件未來對個人交遊會更謹慎互動，本人充分理解諸多長輩朋友受媒體採訪時所做意見表達，對於過往曾經照顧本人的許多長輩，在此一併致謝，謹期待還原社會安詳，並回歸本人生活平靜，再次感謝。

張女強調與台商是真誠交往，絕無詐財一事。（民眾提供）

「酒國昆凌」張女今一身驚人行頭現身。（民眾提供）

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