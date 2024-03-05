又被商人控詐財！「酒國昆凌」要澄清卻神隱 友人這麼說

「酒國昆凌」原定今日要現身澄清卻神隱。（擷自媒體LINE群組）

2024/03/05 13:23

〔記者許國楨／台中報導〕曾涉詐富商恩客數千萬元，被稱為「酒國昆凌」的張姓女子，最近又被一名台商指控，指她誆稱前台中議長張清堂乾妹等頭銜取信後詐財，並已向警方報案提告，原定今天要會同律師開記者會澄清的張女，卻突然神穩，其友人說，張女自述吃了安眠藥狀況不佳，所以臨時喊卡。

曾在台中知名海派酒店擔任酒女的張女，被稱為「酒國昆凌」，多年前曾涉及詐騙富商數千萬元，當時警方前往其住處搜索時，查扣相關證據，但因她坦承犯行，同時和富商達成和解，最後被判刑1年、緩刑2年，未料沉寂一段時間後，最近傳出又重出江湖，且已改姓張故技重施。

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據了解，張女疑加入剝皮集團並透過包養網和一名台商交往，誆稱是前台中議長張清堂的乾妹，還曾經和台中某集團總裁兒子交往甚至論及婚嫁，上月初張女打電話給台商，以母親罹患癌症需要25萬元住院醫療費，在聲淚俱下攻勢下，台商不疑交付，未料接下來張女不但盜刷他的信用卡，還要他花10萬元到牛郎店捧弟弟的場。

緊接著張女又假冒總裁兒子發簡訊給台商，希望他代墊15萬元讓張女應急，最後台商因為遲遲未收到還款，才驚覺受騙，憤而提告詐欺，警方表示，已依規定受理及開立受理報案證明單，並發函調閱相關銀行帳戶資料分析釐清，另依程序將進一步通知張女到案說明，全案目前仍在偵查階段，將在調查結束，移請地檢署後續偵查。

而張女原定今天上午會同律師召開記者會說明澄清，卻突然神穩，其陳姓友人說，昨因媒體報導後，張女情緒不佳，一度放聲哭喊「不想活了」又失聯，讓朋友很擔心，所幸今早張女有來電告知，因吃太多安眠藥，導致狀況不佳，所以今天才會沒有出席。

律師則表示，張女曾告知報導內容非事件全貌，與事實有出入，但無法代張女發布聲明，而此案也進入偵查程序，不方便在未經張女同意下，說明案情細節，但張女認為此事是「感情糾紛」。

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警方當年到涉詐的「酒國昆凌」住處搜索。（資料照）

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