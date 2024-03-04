「酒國昆凌」重出江湖！誆台中前議長張清堂乾妹剝皮富商

警方當年到涉詐的「酒國昆凌」住處搜索。（資料照）

2024/03/04 15:39

〔記者許國楨／台中報導〕曾涉詐騙富商數千萬元，被稱為「酒國昆凌」的張姓女子（原姓沈），最近疑重出江湖，透過包養網與一名台商交往，誆稱前台中議長張清堂乾妹等頭銜取信被害人，之後以母親病危住院等理由誘對方掏錢，而該名台商近日驚覺有異正式報案提告詐欺，台中警方今天證實，已受理偵辦中。

張姓女子（原姓沈）曾在台中知名海派酒店擔任酒女，被稱為「酒國昆凌」，多年前曾涉及詐騙富商數千萬元，當時警方前往其住處搜索時，查扣相關證據，但因她坦承犯行，同時和富商達成和解，最後被判刑1年緩刑2年，未料沉寂一段時間後，最近傳出又重出江湖，且已改姓張故技重施。

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據了解，張女疑加入剝皮集團並透過包養網和一名台商交往，誆稱是前台中議長張清堂的乾妹，還曾經和台中某集團總裁兒子交往甚至論及婚嫁，上月初張女打電話給台商，以母親罹患癌症需要25萬元住院醫療費，在聲淚俱下攻勢下，台商不疑交付，未料接下來張女不但盜刷他的信用卡，還要他花10萬元到牛郎店捧弟弟的場。

緊接著張女又假冒總裁兒子發簡訊給台商，希望他代墊15萬元讓張女應急，最後台商因為遲遲未收到還款，才驚覺受騙，憤而提告詐欺。

警方今天表示，被害人報案稱，先前在Sugarbook包養網站認識41歲張女後，因張女向其誆稱係前議長張清堂乾妹，藉此取信他後借款，經被害人追討未果在近日報案。

警方表示，已依規定受理及開立受理報案證明單，並發函調閱相關銀行帳戶資料分析釐清，另依程序將進一步通知被告嫌疑人張女到案說明，全案目前仍在偵查階段，將在調查結束，移請地檢署後續偵查

警方當年查扣的證物。（資料照）

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