「酒國昆凌」被台商控詐財！曾剝皮恩客數千萬、淪小三控男友騙財色

警方當年到涉詐的「酒國昆凌」住處搜索。（資料照）

2024/03/04 23:32

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名台商指控，日前透過包養網站和一名張姓女子交往卻遭詐財，並已正式向警方提告詐欺。而張女曾在9年前以「酒國昆凌」名號詐騙富商恩客數千萬，3年前也曾在臉書指控遭男友騙財騙色，當時都被媒體大幅報導，昔日黑歷史也逐一被翻出。

原本姓沈改名後的張女長相貌美，乍看之下宛如20多歲的青澀小模，有一張清秀瓜子臉，還有一頭烏黑長髮，身材略瘦，卻是窈窕玲瓏，因容貌與周董（周杰倫）之妻昆凌相似，在台中知名海派酒店上班時，因而有「酒國昆凌」名號，她當酒女收入優渥，以賓士車代步，住在台中市南屯區的高級公寓內。

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2015年，32歲的張女當酒女期間，被經營醫事檢驗的王姓富商恩客，以每月15萬元包養。沒想到她竟勾結擔任組頭的林姓男友，以「在賭博網站輸錢」為由，慫恿王男網路簽賭幫她贏回來，4個月狂輸2700萬元，然後又謊稱欠另一陳男360萬元，若不幫她償債，就要下海重操舊業。王憐香惜玉，慨然代償。

張女食髓知味，事後還找了酒店閨密籌1800餘萬元，以年利率87％複利放高利貸給王男，一手賺包養的皮肉錢，另一手賺高利貸與賭博佣金。王因不堪負荷惡夢驚醒向中市警方報案，「賺兩手」的沈女全盤否認，辯稱是王男擴展事業缺資金，她周轉給恩客救急。

全案最後因雙方達成和解，法院只將張女判刑1年、緩刑2年定讞。2021年間，張女在臉書發文控訴，開頭就表明身分是「酒店小昆凌存款1.7億的本人」，與台中知名Friday的男公關交往，卻一直被欺騙，首先男友自稱身價上億，其實根本沒錢，兩人約會玩樂都是她埋單，一年來在男友身上花費千萬，甚至送他一只40萬元沛納海的手錶。

事後才發現男友手機存有其他女性親密照，原來自己一直是小三，事情發生至此，她都還沒放棄男友，直到最近確認懷孕，想不到男友既不相信也毫不關心，讓她感到心碎，決定發文揭露男友騙財騙色的行徑。

而近日傳出張女又重出江湖，一名台商指控張女加入剝皮集團，透過包養網站和他交往，還自稱是前台中市議長張清堂的乾妹，藉此取信他騙錢，張女昔日黑歷史因而又曝光，警方目前已經展開調查，也將約談張到案說明釐清。

警方當年查扣的證物。（資料照）

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