〈台北都會〉《北市》北農人事新布局 傳彭振聲下黃向羣上

2019-01-11

〔記者蕭婷方、楊心慧、簡惠茹／台北報導〕北農人事風波再起！知情人士透露，北市與農委會原在北農前總經理吳音寧卸任後即談妥人事，選後由政治色彩較不濃厚的農金局副局長翁震炘擔任北農總經理。不過，現逢中央內閣總辭，市府也有意在九合一選後重新布局，希望將董事長與總經理人事打包處理、重新與農委會談判。據了解，現任副市長兼北農董事長彭振聲，市府擬換將改由處事較柔軟，能為柯與民進黨、各地方政府穿針引線的前民進黨市議員黃向羣接任。

市府發言人：一無所悉 彭：沒有意見

對此，北市府發言人劉奕霆回應，對人事一無所悉。彭振聲則表示，擔任副市長實在太忙、兼任太多職務，拿掉董事長一職沒有意見。至截稿為止，未能聯絡上黃向羣本人，無法證實這項人事布局。

北農股權由北市府與農委會各佔約四分之一，依以往慣例，董事長由北市府推派，總經理一職交由農委會決定，北市僅進行審議；去年「吳音寧事件」北市府對農委會人選提出異見，打破雙方「默契」。

傳雙方一度有由翁震炘接總經理共識

知情人士透露，為平息爭議，北市市長室與農委會去年十一月曾私下協議撤換吳音寧，後並達成新共識，擬在選後由翁震炘出任北農總經理；不過，九合一選後，市府擬重新布局北農董事長，才希望暫緩農委會提出的總經理人選，確保董事長一職是北市屬意人選。

新董座能代柯「下鄉」 將與總座「打包處理」

該名人士指出，北農董事長人選自前市長馬英九、郝龍斌任內，都是為首長「下鄉」與各縣市溝通的重要橋樑，現任副市長兼北農董事長彭振聲「溝通功能」相對較弱，市府高層擬重新布局，換上能替柯在各縣市與民進黨間穿針引線的黃向羣，「只差好的時間點就要換人」。

熟悉北農運作者說明，由於董事長人選異動，牽動北農董事會內市府掌握的常董席次，目前常董席次由農委會佔多數、北市相對弱勢，因此市府希望與北農總經理人事案打包處理，與農委會派任的總經理人選進行交換，確保董事會席次不掀爭議。

北農董事指出，目前彭振聲雖是北農董事長，但在董事會僅出席示意，甚少針對運作發言。另有參與北農運作者也說，近期黃向羣以北市代表立場積極爭取北農董事席次，動作不少。

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