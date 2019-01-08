〈中部〉年年爆滿 彰化縣鹿港長青學苑報名秒殺

2019-01-08

〔記者湯世名／彰化報導〕天沒亮就來排！幾乎年年爆滿的彰化縣鹿港鎮長青學苑第六十二期研習班昨天開放報名，首日六十五歲以上民眾免費，有民眾清晨五點就來排隊，八點不到排隊人潮已有二百多人，十七個研習班都很熱門，其中氣功ABC班及歌唱A班更是報名秒殺額滿，完成報名的銀髮族都相當開心。

銀髮族清晨5點就來排隊

鹿港鎮長青學苑今年的課程以氣功、日語、歌唱班等最受歡迎，由於第一階段六十五歲以上鹿港鎮民報名及上課皆免費，因此昨天吸引大批民眾排隊，鎮公所前的人龍相當壯觀。第一天的報名人數估計逾三百人，已達到總人數的四分之三。

清晨五點就來排隊報名並拔得頭籌的東崎里民陳鈺興說，他今年六十六歲，剛好達到免費上課的門檻，一口氣報名氣功班與日語班，能夠第一個完成報名非常開心。

鎮長：未來視需求調整課程

鹿港鎮長許志宏表示，十日起將開放第二階段六十歲以上至六十四歲設籍鹿港鎮的民眾報名，每年每班報名費四百元，學費四百元，總共只需繳八百元就可以上一整年的課程，非常實惠。第三階段報名自十五日起，將開放設籍鹿港鎮五十五至五十九歲的民眾，以及五十五歲以上設籍其他鄉鎮市的民眾報名，報名費每年每班四百元，學費一千元，未來還會視鄉親的需求來調整課程，希望讓大家都能夠追求新知充實自我。

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