〈中部〉樹立花博典範 50國簽署「台中宣言」

2018-11-04

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中花博昨天開幕，市府依花博理念「花現GNP」寫成《台中宣言》，獲五十個國家、一七八個城市及國際組織簽署響應，昨天遞交給國際園藝生產者協會（AIPH），將成為正式官方文件，做為後續舉辦花博城市的參考經驗。

昨天的《台中宣言》簽署儀式，市府邀請二○二二年舉辦花博的荷蘭阿梅爾市長維溫德（Franc Weerwind）代表簽署單位，將國際響應簽署的《台中宣言》交給市長林佳龍，林佳龍代表簽署國家朗讀後，遞交給AIPH會長柏那德．歐斯克（Bernard Oosterom），象徵台中所提出的全新GNP走入國際，會場廿七國城市代表四百多人見證，場面盛大。

林佳龍表示，台中宣言的花博理念「花現GNP」（Green綠色永續、Nature愛護自然、People人文生活），讓環境永續發展，結合綠色生產、自然生態和人文生活寫成，建立起台中典範，成為AIPH正式官方文件，為未來各國城市舉辦花博樹立新興典範。

柏那德指出，《台中宣言》對AIPH是重要里程碑與花博典範，台中花博開幕，在全世界引起轟動，他參訪過台中花博三大園區，建議所有的園區都要去參觀，還要去好幾次。維溫德則說，《台中宣言》GNP理念對全世界人類發展非常重要。