〈中部〉《台中市議員選舉第九選區選情分析》7人搶3席 藍綠拚過半

2018-10-31

記者蔡淑媛／選情分析

第九選區（北區，應選三席，七人參選），國、民兩黨各提名兩席，民進黨賴佳微、范淞育尋求連任，國民黨提名現任議員陳政顯及前副議長陳天汶的女婿陳文政挑戰，十二年里長游金隆更上層樓，脫離民進黨參選，以及信心希望聯盟提名江秉彝，歐巴桑聯盟的何語蓉。

本屆議員選舉中賴佳微、范淞育、陳政顯及陳天汶四人競選，前三者皆以一萬八千多票當選，票數相當，陳天汶則以一萬四千多票為落選頭，今年改派女婿陳文政出征，三年多來勤耕基層，口碑不俗，這次來勢洶洶，造成對手許多壓力。

陳政顯擔任前市議員陳有江服務處主任近廿年，基層實力雄厚，雖僅擔任一屆市議員，但問政犀利，強打青年團隊服務地方，面對同黨加入戰局，仍不敢大意。

現任議員范淞育曾任多屆議員，二○一○年因台聯劉國隆參選分票，雙雙落選，四年後捲土重來選勝，也讓民進黨在北區席次首次贏過國民黨，這次面臨國民黨新強敵及脫黨參選的游金隆夾擊。

賴佳微在十三年前以廿三歲全國最年輕當選議員，打出北區唯一女議員服務，曾經以神力女超人Cosplay掀起話題。

北區錦平里長、中科大教師游金隆抗議民進黨黨內初選不公，憤而退黨參選，基層實力堅強加上獲得柯文哲加持，以服務不分藍綠，無色力量為訴求；另信心希望聯盟江秉彝，歐巴桑聯盟的何語蓉也展現強烈企圖心，努力爭取選民支持。