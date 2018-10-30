〈台北都會〉長者免費塗氟 議員質疑政策買票

2018-10-30

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市議員李坤城、何博文昨天抨擊市府基於選舉考量，今年將長者的「顧齒月」延長為「顧齒季」，並加碼提供免費塗氟，形同政策買票，把長者健康當政治籌碼；衛生局回應說，將長者健檢的塗氟項目延伸至「顧齒季」並擴大基層診所適用，是為了提高民眾的便利性，與選舉無關。

何博文質疑說，為了因應蘇貞昌八月底提出的假牙補助，市府九月結合「長春顧齒月」加碼免費塗氟，不限定健檢、擴大適用基層醫療院所，還將原本到十月底的「顧齒月」延長為「顧齒季」，以往贈品是二十五元牙刷，今年升級為兩百五十元塗氟，形同政策買票。

李坤城也批評說，市府聯手國民黨新北市長候選人侯友宜陣營，用「塗氟」和蘇貞昌的「假牙」政見打對台，但塗氟護齒、假牙補助是針對不同需求的長者，塗氟是預防保健，假牙補助是針對已經沒有牙齒的長者補救，朱、侯將塗氟、假牙故意分化成對立面，逼民眾二選一。

衛生局長林奇宏解釋說，衛生局每年十月推動「長春顧齒月」，以往是醫療院所自行吸收掛號費，今年把原本二月起實施的長者健檢政策加碼免費塗氟，塗氟市價一千元以上，需自費，市府補助醫療院所每案兩百五十元為了民眾方便，再把塗氟措施延伸至「顧齒季」，開放全市兩百多家牙科診所適用，並無選舉考量。