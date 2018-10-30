〈北部〉苗栗縣長選將 端社福牛肉

2018-10-30

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕爭取連任的國民黨苗栗縣長候選人徐耀昌，昨天獲縣內十九個社福暨志工團體支持成立後援大會，徐耀昌強調，上任後儘管財政拮据，但仍竭力添購縣內首台行動沐浴車、輔具服務車等到宅服務身心障礙人士；無黨籍縣長候選人徐定禎昨成立後龍競選總部，重申免費營養午餐及鑽石婚禮金承諾決不跳票。

徐耀昌：購首台行動沐浴車

距大選不到一個月，苗栗縣長之爭如火如荼，包括肢體傷殘協會、幼安教養院、智障福利協進會等縣內十九個社福團體昨天為徐耀昌站台。

徐耀昌表示，雖苗縣府財務困窘，但仍動員人脈結合企業團體，除添購行動沐浴車照顧失能臥病長者，並爭取公益彩券回饋金買入輔具服務車，下鄉服務身心障礙人士；此外也向慈濟爭取逾八億，投入六所國中、小學校園重建。

徐定禎：免費營養午餐不跳票

徐定禎後龍競選總部昨成立，除向鄉親掛保證，強調落實免費營養午餐及結縭六十週年以上的鑽石婚禮金，另將閒置場館改建為青年多元住宅、並提供一萬劑子宮頸疫苗照顧婦女。

徐定禎表示，未來目標於後龍醫療園區設立養生長生村，打造成老有所依的城鎮；並在好望角風景區推出風車節，結合在地特色打造觀光新亮點；英才書院也將正名為閩南書院，協助後龍鎮向上提升。

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