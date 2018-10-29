〈北部〉假日雪隧設調撥道 高公局：難做到

2018-10-29

〔記者張議晨／宜蘭報導〕國道五號宜四匝道通車，宜蘭縣議員蔡文益認為，新設匝道不能解決雪隧塞車，應研擬雪隧假日設調撥車道，讓車流加速緩解；高公局長趙興華表示，在長隧道設置調撥車道「很難做得到」。

蔡文益說，國五假日車流量大，增設匝道後，車流一樣很多，「上面沒塞，下面平面車道卻塞」，即使加派人力在各匝道管制，也只是浪費人力。

蔡文益說，雪隧南下、北上各有兩車道，週五時將一條北上車道當作調撥車道，給南下車流使用，反之週日時，南下車流量少，其中一條南下車道作為北上使用，藉此解決雪隧塞車沉痾。

對於蔡文益的提議，趙興華坦言「很難做得到」，他解釋，有人陸續提出調撥車道做法，但現行條件難以達成，他舉例，二○一五年元旦假期，國五單日車流達五萬一千輛次，造成大塞車，今年中秋連假，國五車流突破五萬二千輛次卻未塞，肇因於藉由免費通行時段紓解部分車流。

趙興華說，雪隧有兩大麻煩，一是故障車，第二則為隧道事故，導致每小時通過車流減少，今年中秋節公路單位合作無間，減少故障、事故車影響，國五因此沒有大塞車。

另一名議員吳宏謀建議，宜四匝道連接礁溪鄉砂港路，對砂港路駛向國五的車輛有諸多限制，當地居民若要上高速公路，得繞一大圈，請公路單位妥適處理；宜蘭縣政府交通處長林國民表示，一般時段直接上高速公路應該沒問題，假日則要視實際狀況再做規劃。