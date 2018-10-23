〈中部〉68年前報導 見證南投縣自治史

2018-10-23

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣、台中縣和彰化縣六十八年前的十月廿一日同時設立，當時南投縣人口僅廿八萬，首任縣長盧明，他就任後五大工作之一就是辦理隔年的民選縣長、縣議員選舉，其致詞內容刊登在當時的新生報，南投縣文史工作者梁志忠收藏有該份報紙，他說，當時的新聞記載了地方自治史。

南投縣、彰化縣和台中縣同時於一九四九年十月廿一日成立縣政府，這是台灣地方自治史上新的一頁，當年的新生報即在地方通訊版，大幅報導彰化縣、南投縣府成立。

文史工作者梁志忠收藏

收藏該份報紙的南投縣文史工作者梁志忠說，這份報紙報導南投縣政府首任縣長是官派的盧明，當年負責監交的則是台灣省政府民政廳長楊肇嘉，盧明則是民政廳的官員。

首任縣長盧明致詞時，即強調自己有五大工作，包括：開發山地、發展交通、普及教育、整理財政、辦理選舉。過了六十八年，除普及教育外，南投縣還在做發展交通等四項工作。

當時全縣人口28萬 如今近50萬

梁志忠也說，南投縣人口今年跌破五十萬人，而在六十八年前南投縣府成立時，全縣人口是廿八萬多人，盧明上任時致詞提到當時人口，他也說，縣府剛成立，經濟十分困難，但也請大家同心協力，建設新南投。而「建設新南投」數十年來仍是縣長候選人很喜歡喊的口號。

梁志忠也透露，縣府尚未成立前，台灣省政府曾有縣市建議草案，南投縣一度被規劃為「大觀縣」，但後來並未依該建議草案命名。