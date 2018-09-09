〈南部〉打造王船30年 蔡文化、蔡財安列技術保存者

2018-09-09

〔記者陳彥廷／屏東報導〕東港鎮有「迎王平安祭典」習俗，「燒王船」送王儀式更是全國知名，木造王船是祭典最重要的法器，並保有傳統木船技術的精髓，今年東港東隆宮迎王祭典委員會設計科的正副科長蔡文化和蔡財安，是打造王船的靈魂人物，雙雙列入屏東縣的「實木王船建造技術保存者」。

東港東隆宮的迎王平安祭典每三年舉辦一次，是國家級無形文化資產，三、四十年來迎王所需要的王船，均透過蔡文化和蔡財安率領義務工班打造，本科王船長度四十五尺六寸，寬十二尺六分，中桅高卅一尺九寸，造價約七百六十萬元。

蔡文化人稱「決師」20歲起造船

六十六歲的蔡文化人稱「決師」，他說，因為他的偏名叫做「阿決」（台語），當了工班、工頭及王船建造師後，別人就順口稱他「決師」啦。

蔡文化廿歲就和工班四處接案造漁船，隨著玻璃纖維材質漁船興盛，木船造案越接越少，直到四十年前，才被引介為東港迎王祭典建造王船，至今已造過十三艘王船，他也是小琉球三隆宮迎王祭典的王船組組長。

蔡文化說，有一次小琉球的王船安龍骨儀式前，他不慎閃到腰，連站都站不直，看病也沒好，擔心造船進度延宕，只好稟告王爺，沒想到三府千歲的神轎在安龍骨前到他前方，並用轎擔點了他的痛處，並賜茶給他喝，果然一喝完，隔天就投入造船，讓他感到神奇。

蔡財安 20多年前開始打造船帆

五十八歲的蔡財安原是漁民，二十多年前隨父親學習為東港王船打造船帆，除了為東隆宮建造四艘王船，也到外地協助打造王船數十艘，他說，燒王船時船帆高展，展現巍巍王船隨風而去的氣勢。

兩人擅長的仿古代泉州式三桅帆船技藝，日前獲得屏東縣政府文化資產審議委員會認證，代表對兩位打造王船靈魂人物的肯定。