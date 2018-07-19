〈南部〉高捷黃線路段延伸 將新增一站

2018-07-19

鳥松機廠東移一．三六公里

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄捷運黃線有異動！原規劃鳥松機廠將東移一．三六公里，並新增Y1A車站，總經費估算調整為一四三八億元，比原一四五五億元少十七億元。

減少徵收費 總經費估算少17億

路段延伸且增加一站，總經費卻更省？高市捷運局表示，主要是新規劃機廠用地多為公有，大幅減少徵收費用，所以整體費用可望降低，但相關計畫仍須由交通部審核。

被列為前瞻計畫重頭戲的高雄捷運黃線去年啟動，全長原規劃廿一．二公里，設置廿二座車站、一處機廠，總經費約一四五五億元；黃線分兩條路線，西起分別自亞洲新灣區、前鎮區公所展開，一路線經前鎮、苓雅、新興、三民等區，一路線經前鎮、鳳山，最終在鳥松會合，再往東延伸至仁美。

全案正進行可行性評估

該案目前正進行可行性評估，接著將推動綜合規劃、環評、都市計畫變更等程序，若順利過關才能進入基本設計與發包階段，原規劃二○二七年完工。

消息靈通的軌道專業臉書粉絲頁高雄點，近期透露高捷黃線將增加一站，完工期程也改為二○二八年，引起關心大眾運輸的網友注意。捷運局昨證實高雄點內容，並指新調整計畫會把鳥松機廠東移，再增設Y1A車站，路段增加一．三六公里，相關計畫正由交通部審核中。

捷運局進一步補充，雖然設定期程比原先預期晚一年，但只要可行性評估過關（預期今年底前可望通過），捷運局會設法在綜合規劃、環評、都市計畫變更等層面同步進行，嘗試縮短整體工期。