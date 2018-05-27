〈南部〉（高雄）污染場址整治 高煉廠要花17年

2018-05-27

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市環保局今年列管的污染整治場址有九十三處，其中楠梓區廿二處最多，以中油占二成三面積最大，高煉廠就達一百七十七公頃，需花十七年分三階段期程整治，目前環保局僅核定第一期。另外，工廠有五十五處最多，其次是加油站十九處，值得肯定的是，高市管制灌排分離，一直沒有農地污染情形。

環保局長蔡孟裕表示，中油高煉廠污染整治將採用一般工法，污染土壤採蒸氣將污染物吹出來，地下水使用氧化劑將污染物氧化分解，並將地下水抽出，再以活性碳過濾，將污染物分離，除了每月巡查外，每半年查核改善進度，並視改善成效，以滾動式管理概念，適時調整工法，以加速污染改善。

市府也要求中油配合地方需求，規劃一處生態復育區，作為生態公園；農業局與農田水利會有先見之明，農地採取灌溉渠道與排水渠道分離，避免發生引排水灌溉導致農地污染。

另外，加油站污染易被一般民眾忽略，消費者買賣土地會留意產權，卻忽略土壤與地下水污染，加上現勘不易察覺，其實環保局每年皆舉辦「土地交易及土地品管說明會」，邀集地政士、不動產估價師等與會交流，第一線為民眾權益把關，相關土地污染資訊也可上網查得到。

加油站過去因無法律規範被污染，政府立法管制後有效遏止，以大順加油站為例，業者被列管迄今十二年，投入整治費逾六千五百萬元，屬於大順、富民路精華地段，卻因整治改善未完成，仍無法開發利用，損失難以估算。