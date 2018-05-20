〈中部〉國一生集102善行 校長允圓展覽夢

2018-05-20

〔記者曾迺強／竹崎報導〕校長的激勵與承諾，助學生完成上百個主動服務善行及一圓展覽夢。

竹中羅文廷 愛手作迷你神轎

嘉義縣竹崎高中國中部一年級學生羅文廷擅長以樹脂、冰棒棍製作道教神尊、小神轎，最小僅五公分，相當精巧，月前見二年級學長林昶翰在校內展出以油土手作的媽祖等迷你神像，心生羨慕，向師長表達「我也想辦展覽和同學分享民俗信仰」。

導師劉采彤說，與美術老師許家蓁討論後，決採善行集點方式，讓文廷主動服務他人後圓夢，校長郭春松也答應「只要累積一百個善行，就為文廷辦民俗信仰手作特展」。

羅文廷三月廿二日起在校內菜園除草、施肥，幫師長搬作業本，在家則協助父母農忙，不到兩個月，設計有一○二格的善行認證集點卡已收集一○一格，都有師長、家長簽名。

文廷前天捧著親手種植的空心菜到校長室「加菜」，並拿出集點卡向郭春松說「校長，我要來兌換您的承諾」，郭肯定他願意主動服務他人，在第一○二格簽名，並敲定六月在圖書館「竹中師生創客手作聯展」闢專區展出文廷的作品。

「謝謝大家的支持。」羅文廷說，起初對能否集滿善行認證沒有信心，後來因每次主動服務他人，都會獲得回應「謝謝」，加上同學林郁翔的鼓勵，得以堅持下去，未來會繼續幫助他人。