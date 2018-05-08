〈南部〉水情吃緊 149口地下水井加入抗旱

2018-05-08

有機會下大雨 將實施人工增雨

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄水情吃緊，高屏溪水源不穩定，水公司啟用抗旱水井因應，水利局也盤整一百四十九口地下水井抗旱，約佔全市總水量一成；隨著梅雨鋒面到來，高市週三有機會下大雨或豪雨，水利署將把握機會實施人工增雨，改善南台灣水情。

高市今年降雨量僅歷年同期五成，上週鋒面過境卻偏北，南台灣降雨量不到十毫米，造成高屏溪流量不穩定，一度下探至每秒十一噸，昨還有每秒十四噸，水公司近來因應水源不足，已啟用八口抗旱水井，加入民生備援用水。

市府水利局抗旱大作戰，協調農田水利會一百廿口地下水井，另有台糖十口、中油十九口加入抗旱；由於高雄、台南調配供水，目前由高市每日支援台南清水三萬噸，甲仙攔河堰流量剩下每秒二．五噸，無法挹注南化水庫，全數做為農業灌溉用水，預期五月中下旬收成。

施作5百公尺管線 通達澄清湖給水廠

水公司處長王明孝指出，現與中油有一專管通水，可每日供水兩萬噸，將做為楠梓工業區的工業用水，支援部分左楠地區的民生用水；另施作一條五百公尺管線，通達澄清湖給水廠，目前已動工，預估明年完工，可每日供水四萬五千噸，做為民生備援用水。

氣象局預估本週有梅雨鋒面，水利局與成大防災中心預測，高市週二上午受鋒面影響，各區降雨機率高，等級以大雨為主，山區降雨較明顯；週三鋒面往南移，高雄有較大雨勢，為大雨至豪雨等級；週四鋒面逐漸遠離，雨勢減小但仍有降雨；週五降雨更為趨緩，但須留意午後雷陣雨。